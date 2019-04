Descartan focos rojos en elección de QR

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, aseguró que pese a la violencia que impera en algunas zonas de Quintana Roo, hasta el momento no tienen identificados focos rojos que pongan en riesgo la elección en esa entidad."Evidentemente hay algunos lugares bastante identificados en el Estado en donde el tema de la seguridad ha sido un foco de atención de las autoridades electorales. Que quede claro, eh, dije foco de atención, no vayan a decir después que focos rojos, no hay focos rojos hoy en el proceso electoral de Quintana Roo."Cuando hablamos de focos de atención quiere decir que sabemos que hay problemas de inseguridad, sabemos dónde están los problemas, pero sabemos cómo enfrentarlos, bajo una premisa, ni el Instituto Electoral local ni el INE somos responsables de la seguridad, los responsables de la seguridad son otras instancias locales y federales con la que siempre ha habido una comunicación muy cercana", indicó.El próximo domingo, esta entidad arranca su campaña para renovar al Congreso local; ese día también inician las contiendas de Aguascalientes y Tamaulipas.Durante su visita a ese Estado, donde se reunió con autoridades electorales de Quintana Roo, Córdova aseguró que están en comunicación con los Gobiernos federal y locales de las seis entidades donde habrá comicios el próximo 2 de junio para garantizar condiciones de seguridad.Indicó que hasta el momento ningún funcionario de casilla se ha negado a participar en las seis entidades por cuestiones de seguridad.