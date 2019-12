Descartan fuerte alza a precios de gasolina

“Simplemente van a aumentar en línea con la inflación como dijo el Presidente, pero ese impuesto ya existe en las gasolinas… El IEPS es un amortiguador del precio de la gasolina, si sube mucho el precio de la gasolina, baja el IEPS, si baja mucho la gasolina, sube el IEPS, eso ya es de Pemex Internacional”, indicó el empresario Miguel Dainitín.

“Es un impuesto que todavía no está muy clara la forma en que la que va a operar, es un impuesto anunciado, pero las reglas de operación aún no están dadas. En dado caso sería un aumento no tan notorio, de entre 10 y 20 centavos como máximo”, afirmó.



“No aumentarán impuestos, no aumentarán las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, al inicio de año, como era costumbre, que entraba el nuevo año y la cuesta de enero, y los gasolinazos en algunos casos, eso se terminó, una buena noticia.

Ante el anuncio de laa del ajuste al alza alque se aplica a las gasolinas y el diésel,consideran que los incrementos al combustible no serán abruptos a principios del 2020, como en años anteriores.En un recorrido realizado por diferentes puntos de la ciudad, se corroboró que actualmente los precios de la gasolina regular varían entre los, lo que de acuerdo con los expertos se debe a la libre competencia.Por su parte, el economistaseñaló que aún no está claro cómo afectará a los precios del combustible el alza en el IEPS a partir del 1 de enero del 2020.El pasado 24 de diciembre, la Secretaría de Hacienda publicó la actualización de las cuotas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual forma parte del precio de la gasolina.Así, la cuota para la, que es un aumento de 2.9% respecto a los 4.81 pesos que se tenían para este año.En el caso de la, un incremento de 2.95 por ciento. Y la del. Estos incrementos se dan en línea con la inflación.El presidenteaseguró que no habrá “sorpresas desagradables” al descartar aumentos de precios al inicio del 2020.“Son buenas noticias para que estemos tranquilos el fin de año y que disfrutemos los días que vamos a tener de descanso y de convivencia con la familia:”, afirmó.El Presidente destacó que a lo largo del año se mantuvo un equilibrio financiero, pues no se gastó de más y se contuvo la inflación. Agencia Reforma