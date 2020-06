Descartan la afiliación del Mac Allister Saltillo a la Liga de Balompié Mexicano

Escuchar Nota

, luego de que el Mac Allister Saltillo ha quedado descartado para ser franquicia fundadora en este nuevo circuito de futbol nacional, el cual arrancará el próximo mes de septiembre.Patricio Mac Allister, exjugador argentino y quien preside este proyecto en tierras albicelestes, confirmó a Zócalo Saltillo, a través de mensaje vía WhattsApp, que les fue imposible asistir a la Reunión Ordinaria de la Liga de Balompié Mexicano celebrada el pasado 4 de junio en Guadalajara, y por ende,es imposible este año para nosotros”, fue lo que comentó el exjugador de Estudiantes de La Plata y Correcaminos UAT sobre las posibilidades reales de afiliación a esta nueva liga de futbol en nuestro país.Por su parte, Rafael Fonseca, vicepresidente de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano (ANBM), dijo que, pese a que el Mac Allister Saltillo fue de los primeros equipos en manifestar su interés de ser parte de este proyecto, en meses posteriores no presentaron un solo papel para completar el cuadernillo de cargos,y ya ha pasado muchísimo tiempo, hemos estado en pláticas y no podemos mencionar que están como equipos fundadores porque no han cumplido ni siquiera con los papeles, no se vale engañar a la afición de esa manera”, indicó.sin embargo, terminaron por ausentarse, lo que habla de la poca seriedad que le han puesto a este proyecto y puso en duda su afiliación como franquicia fundadora.,“Quedaron de venir a la reunión de presidentes y representantes el día 4 y tampoco cumplieron, yo como fundador de la asociación no veo seriedad en esa parte, le vamos a dar la oportunidad a los que cumplan, y sobre todo a los que paguen”, indicó.Cabe mencionar que en días pasados, Alejandro Hernández, encargado del área de comunicación del Mac Allister Saltillo, mencionó que ellos habían cumplido cabalmente con los requisitos de afiliación desde febrero pasado, que mantenían un acercamiento con los directivos de la liga y que, por distintas cuestiones como la pandemia y temas legales, como el contrato de franquicia, no se ha hecho oficial nuestra afiliación, la liga inclusive ya conoce nuestros uniformes, estamos muy pegados con ellos”, dijo en aquella ocasión.