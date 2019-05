Descartan mejora de condiciones ambientales

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México descartó que haya mejoras en las condiciones ambientales de la Ciudad de México. Ello, luego de que la lluvia no ayudó a dispersar la contaminación, por lo que continúa la Contingencia Ambiental Extraordinaria por partículas PM2.5 y Ozono en el Valle de México.Además, seguirán suspendidas para este viernes las clases de todas las escuelas públicas y privadas de nivel básico.No se espera que la condición cambie para el fin de semana debido a las condiciones meteorológicas, esto nos lleva a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a informar que se mantiene las restricciones que hemos planteado desde el día de ayer, hemos hablado ya con la Secretaria de Educación Pública, con la UNAM entonces se mantienen para mañana las restricciones asociadas con la contingencia ambiental y el que no hay clases el día de mañana viernes”, indicó la mandataria capitalina.Por su parte el premio Nobel de Química, Mario Molina, destacó que se deben tomar más medidas que reduzcan la contaminación no solo de manera inmediata sino también a mediano plazo.“Si no tomamos medidas más drásticas de las que hemos tomado, va a seguir el aumento de temperatura, ¿qué podemos hacer? hay que seguir proponiendo el uso de energías renovables, pero eso no va a resolver la calidad del aire a corto plazo, pero es algo importantísimo. Se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo para erradicar los incendios, pero eso cuesta, necesitamos recursos", indicó Mario Molina, premio Nobel de Química.Ante el recorte de presupuesto para el combate de incendios, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, refirió que para la mitigación de incendios han contribuido Protección Civil, la Secretaría de Marina, El Ejército Mexicano y las autoridades locales.En este momento tenemos 71 incendios en 18 entidades, efectivamente ha habido recortes en el presupuesto de Conafor pero también estamos actuando de forma muy coordinada con Protección Civil con los gobiernos del estado Marina nos ha prestado helicópteros”, agregó la titular de la Semarnat, Josefa González.Será la siguiente semana cuando Comisión Ambiental de la Megalópolis presente un nuevo programa de contingencia.