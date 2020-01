Descartan mexicanos en China con coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó este lunes que todos los connacionales que están en la ciudad China de Wuhan, lugar donde se originó el brote de coronavirus que ya ha dejado 80 muertos y 2.744 infectados en toda China, "se encuentran en buen estado de salud".



En un comunicado, la dependencia detalló que las representaciones de México en China mantienen cercana comunicación con miembros de la comunidad mexicana en ese país y "hasta este momento no hay registro de personas mexicanas que hayan enfermado".



Señaló que la embajada de Pekín está en contacto con personas mexicanas en Wuhan quienes "están en buen estado de salud" y hasta el momento "dos de ellas han manifestado su deseo de salir del país".



Recordó que debido a la gravedad del brote, el Gobierno chino ha impuesto restricciones de movilidad en su territorio y que realiza consultas con las autoridades chinas y con otros países sobre eventuales esquemas para atender preocupaciones que surjan en personas mexicanas "en el marco de las actuales consideraciones de sanidad".



En el documento, el organismo recomendó a los mexicanos que permanecen en China, continuar en contacto con la embajada o con el consulado correspondiente y que estén atentos a las indicaciones de las autoridades del país.



Informó que la secretaría, encabezada por Marcelo Ebrard, "seguirá trabajando de manera coordinada para difundir información sobre el nuevo coronavirus y las medias de prevención" que se requieran".



Del mismo modo, recordó que será la Secretaría de Salud la que realizará los posicionamientos públicos sobre este tema.



En México no se han presentado casos de coronavirus, aunque sí se han dado casi una decena de casos sospechosos.



Fuera de China, por el momento se han registrado cinco infectados en EE.UU., cuatro en Tailandia, otros cuatro en Australia, Singapur y Malasia; tres contagios en Taiwán e igual número en Francia, Corea del Sur y Japón (uno curado). Asimismo, hay dos en Vietnam y en Canadá y uno en Nepal.



Los síntomas del nuevo coronavirus, denominado 2019-nCoV provisionalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).



Por el momento, la OMS ha decidido no declarar una emergencia internacional por el virus a la vista de las estrictas medidas adoptadas por China, que incluyen la suspensión total de los transportes en una decena de ciudades de la provincia de Hubei que suman millones de habitantes o la cancelación de las celebraciones del Año Nuevo chino, que comenzó el sábado pasado.