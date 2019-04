Descartan nuevas subastas petroleras

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó, por el momento, la posibilidad de reactivar las subastas petroleras que permiten la participación de más empresas privadas en el sector.Reiteró que el modelo implementado a partir de la reforma energética ha fracasado, ya que no se han alcanzado las metas prometidas para elevar la producción a 3 millones de barriles diarios.El tabasqueño reveló que, de acuerdo con la revisión realizada a más de 100 contratos con privados, la extracción de crudo no supera los 4 mil barriles diarios.“Tengo la información de que los contratos que se firmaron luego de la reforma energética no se han traducido en producción petrolera. Hasta hace 15 días, el informe que me presentaron, de todos los contratos, más de 100 contratos, sólo se habían extraído 4 mil barriles diarios, que es casi nada. Cuatro mil barriles diarios y todavía me comentaban que se estaba analizando, porque se trataba de contratos de pozos que ya estaban en producción por parte de Pemex”, aseveró.López Obrador aclaró que no se revisarán ni cancelarán contratos, pero, tampoco se reanudarán las subastas hasta que se concluya con la revisión.El pasado 8 de abril Reforma publicó que el Estado mexicano ya ganó con las alianzas entre Pemex y el sector privado, a pesar de que el Gobierno se ha negado a reconocerlo.Solo por las asociaciones o farmouts de los bloques petroleros Ogarrio y Cárdenas- Mora, ubicados en Veracruz y Tabasco, el Estado ya recibió 2 mil 296 millones de dólares por contraprestaciones e impuestos, según información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).