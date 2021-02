Descartan orden de captura contra colaborador de Rosario Robles

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República y diversos órganos jurisdiccionales informaron a un juez federal que por el momento no existe una orden de aprehensión en contra de Ramón Sosamontes, quien fuera uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles.



Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, recibió los informes de las autoridades en ese sentido y por ello negó la suspensión definitiva al ex funcionario, al no haber un acto del cual deba ser protegido.



La determinación fue notificada este viernes en la lista de acuerdos del juzgado, aunque corresponde a un amparo que promovió Sosamontes desde el 10 de noviembre pasado.



Su demanda fue presentada luego de que el 31 de octubre se libraran órdenes de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada contra 11 imputados, incluidos Rosario Robles y el ex Rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera.



Sosamontes fue Jefe de la Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social de diciembre de 2012 a agosto de 2015, cuando Robles era titular de la dependencia, y luego cumplió la misma función cuando fue designada en Sedatu.



Ex diputado federal guerrerense de 67 años, Sosamontes se formó en la UNAM, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista Unificado de México en las décadas de los 70 y 80, y luego fue fundador del PRD y coordinador de su primera bancada en la Asamblea de Representantes capitalina.



En 1999, cuando Rosario Robles reemplazó a Cuauhtémoc Cárdenas como Jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, Sosamontes asumió como Delegado en Iztapalapa --antes lo fue en Venustiano Carranza--, y posteriormente fue Director General de la Policía Auxiliar.