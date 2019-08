Descartan orden de captura contra Robles

La Fiscalía General de la República (FGR) y distintas autoridades judiciales informaron a un juez federal que no existe ninguna orden de aprehensión contra Rosario Robles, quien está citada este jueves a comparecer a una audiencia de imputación por el caso de la Estafa Maestra.Al no existir un mandato de captura del que deba ser protegida, Patricio Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal en la Ciudad de México, le negó la suspensión definitiva que había solicitado en una demanda de amparo.Además el juez ordenó devolver a la exfuncionaria federal los 69 mil 500 pesos que pagó como garantía para suspender cualquier orden de aprehensión en su contra por el caso conocido como la Estafa Maestra.Al respecto, la FGR señaló que al momento no hay orden de aprehensión contra la exfuncionaria federal.