Descartan pase automático de grado en escuelas de Coahuila

Saltillo, Coah.- Coahuila no aplicará el pase automático a los alumnos; para pasar al siguiente grado serán evaluados por los maestros, aclaró Higinio González Calderón, secretario de Educación.



En Puebla ya decretaron el pase automático para sus alumnos, sin embargo eso no ocurrirá en Coahuila.



“Dar un pase automático es como traicionar la confianza de los padres de familia, traicionar la confianza del Gobernador de que el sistema educativo tiene que estar funcionando, es traicionar hasta del presupuesto que está hecho con una finalidad y que no lo vamos a cumplir.



“Un profesor tiene mil maneras de evaluar a un alumno, desde el simple promediar lo que habían hecho durante el año, esa es la más sencillota, y otra es poner evaluaciones indirectas, puede evaluar a través de las evidencias que los muchachos mandan a los profesores, de los trabajos que hicieron, de los problemas que resolvieron, hay muchas maneras”.







También, pueden aplicar exámenes a través de las redes sociales, que no sean de “memorizar” o que puedan copiar las respuestas, sino de responder con criterios que impliquen análisis, reflexión y opinión.



“De todas maneras, ya estamos aplicando evaluaciones.



La próxima semana iniciamos la penúltima evaluación formal y la última evaluación va a ser a finales de junio”.



González Calderón informó que no habrá ceremonias ni fiestas de graduación por la pandemia.



Si alguna escuela pretende hacer entrega individual del certificado, lo puede hacer, pero no habrá reuniones masivas.