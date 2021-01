Descartan presencia de aficionados en eventos deportivos en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Pase lo que pase, digan lo que digan las ligas profesionales, pero al menos en este primer cuatrimestre de 2021 no se permitirá aforo en ninguna de las temporadas, háblese de Dinos, VQueens, Saraperos, Saltillo FC, ningún conjunto de paga podrá contar con fanáticos en las gradas, aunque con la llegada de la vacuna a México se ve una luz al final del túnel, pero todo dependerá de cómo se vayan dando las cosas en los próximos meses.



Antonio Cepeda Licón, director del Instituto del Deportes Municipal, indicó que hasta el momento y conforme a las recomendaciones de salud y del Subcomité Técnico Covid-19 Región Sureste, no se permitirá el acceso a la afición a estadios, gimnasios o unidades deportivas.



Igual se mantendrán los torneos y la actividad en cancha, sin que se dé permiso a la cuestión social, todo será a puerta cerrada. Tampoco, hasta el momento le han presentado protocolos o lineamientos de cada liga, en caso de que estas accedan a tener público, lo cual no significa que el Municipio lo permita.



“En el tema del deporte profesional, Dinos, LMB, hay equipos están esperando qué decisiones toman las ligas y ver cuáles son los protocolos a nivel estado o regional, en el caso de Sureste, ver cómo poderse reactivar, y bueno, los franquiciatarios tomen decisiones de cómo lo van a llevar a cabo, si es rentable participar o no, ahorita no se ha dicho, al menos de las Ligas, cuáles van a ser sus protocolos de VQueens o de Dinos, vamos a ver como fluyen las cosas y ver qué dicen las ligas.



“Por el momento no hay afición, no hay apertura a gente, es a puerta cerrada. El deporte profesional es mucho negocio, hay que cubrir nóminas y más, ellos deciden si es costeable para ellos, entonces vamos a ver cómo van saliendo las cosas”, indicó Cepeda Licón, quien también dijo que esta medida va dirigida al sector amateur.







Regresa el deporte



En cuanto al programa de actividades, al menos para este cuatrimestre se reactivarán todos los torneos y academias municipales, así como la planificación de una capacitación de entrenadores.



“Queremos empezar a reactivar ya nuestros torneos municipales, si bien ya están permitidos los torneos, pero ya queremos nosotros para el mes de febrero activarlos, cuidando todas las recomendaciones del sector salud, categorías, disciplinas, tenemos pensados en este semestre hacer una capacitación para entrenadores deportivos y seguir con actividades en las colonias, clases de ritmos musicalizados, que son programas que ha tenido mucha aceptación con las mujeres”.



El reactivarse conlleva una gran responsabilidad de autoridades y de los mismos atletas, en donde el retorno de deportes va en una línea delgada entre seguir y cancelarse, en caso de un repunte considerable de casos Covid en cuestión de capacidad hospitalaria.



“Nosotros vamos con lo que las autoridades lo han venido haciendo, cooperamos, colaboramos, sino vamos para atrás, te puedo decir vamos a tener torneos, pero si bien el número de contagios en el tema de capacidad de hospitales, camas Covid, esto empeora, obviamente tendremos que dar macha atrás en muchas actividades”.



Además, continuarán con los entrenamientos virtuales en las plataformas del Instituto, ya que ha dado buenos resultados, por lo tanto, seguirán con las clases de zumba, acondicionamiento físico, entre otras.