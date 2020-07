Descartan que ajuste inhiba la formalidad

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público descartó que la reforma en pensiones de los trabajadores del sector privado vaya a inhibir la formalidad en los empleos del país, pese a que especialistas advirtieron lo contrario por un mayor costo en la contratación.



“La informalidad es un fenómeno multifactorial, hay muchos elementos y no podemos simplificar a que el costo de la seguridad social sea la causa única de la informalidad.



“Los países más desarrollados, con más alta formalidad, son los que tienen más costos de la seguridad social, incluso México es de los países, no diría que de los menores, pero sí por debajo del promedio de la carga de la seguridad social; entonces, no es esa la principal razón y no pensamos que esto vaya a ser un factor que inhiba”, sostuvo Carlos Noriega, jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP.



Al participar en un seminario sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro y la reforma que viene, organizada por Amafore, el funcionario argumentó que los cambios cuidan a las Pymes, donde se concentra el salario más bajo, pues en general tienen plantillas laborales de uno a tres veces el salario mínimo.



Las empresa más grandes, que tienden a pagar mejores salarios, están mejor fiscalizadas, con lo cual la evasión es mucho menor o prácticamente nula, aseveró.



“Para que las Pymes no tuviesen ese problema, y mucho menos que justificaran que por la reforma, lo que hace el Gobierno es que el recurso que aporta lo va concentrar entre los trabajadores de una a cuatro veces el salario mínimo, de manera que el patrón tenga que hacer el menor esfuerzo.



“De hecho, para un trabajador de un salario mínimo, el costo para el patrón no se va incrementar, eso quiere decir que no va aumentar de ninguna manera el incentivo para no contratar y dejarlos en la informalidad”, sostuvo.







Independientes



El sector privado espera que en la próxima discusión del sistema de pensiones se incluya a los trabajadores por cuenta propia que en algún momento cotizaron ante el Seguro Social, porque quedaron fuera de los beneficios que se platicaron en la propuesta que consensuaron con el Gobierno y legisladores.



El experto en pensiones y representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ante la Consar, Jorge López Pérez, dijo que de aprobarse a fines del 2020, iniciarán los primeros cambios en 2021, por los cuales se les garantizará una pensión de al menos un salario mínimo.



Dijo que 66% de los mexicanos tiene afore y aunque no todos siguen cotizando en el Seguro Social trabajan para México, pagan impuestos, pero no pagan una cuota de seguridad social y con el esquema actual y la reforma de pensiones que se discute siguen fuera.



“Están completamente desatendidos (los trabajadores por cuenta propia) de un sistema que debe atenderlos” porque aún generan impuestos para el Gobierno federal, la única diferencia es que trabajan en forma independiente, pero es la gran mayoría de los mexicanos.