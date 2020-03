Descartan que coronavirus frene actividades en Torreón

Escuchar Nota

"En este momento no hay por qué alarmarse, está en tratamiento la persona, que además está asintomática y no se tiene ningún factor de riesgo, incluso, ya está en la etapa final dentro de la presencia del virus ahí en la familia", expuso.



"Esperemos que esto, que ya está el tratamiento en un proceso con todo lo cercano a la familia, pueda evitar ya la propagación. Recordemos que viene de fuera, que no es una cuestión local, que venía de un viaje de estudios fuera".

"Todos los hospitales, los centros hospitalarios, tanto privados como públicos van a generar protocolos que nos permitan, primero, atender de manera efectiva a quienes por alguna causa tienen los síntomas o sospecha que pudiera existir un contagio de este tipo que no lo hay en este momento", añadió.



"Sin embargo nos estamos preparando para que en todos nuestros hospitales, centros de atención, también de IMSS y del ISSSTE estemos absolutamente coordinados, trabajando y dando tratamiento para (que) si alguien se va a atender, dentro de la propia sospecha o con los síntomas del famoso virus, pues se haga en una parte de atención especial y que además de ello se tomen las medidas precautorias pertinentes".

, afirmó hoy que el desarrollo de actividades en Torreón no se verá afectado, tras registrarse en esta ciudad el primer caso de coronavirus en la entidad.Durante la instalación de la mesa de control y de trabajo en materia de salud, que tomará las decisiones para evitar más contagios de, el Mandatario estatal pidió a la población no alarmarse y aseguró que la joven lagunera que contrajo el virus en Italia no representa un factor de riesgo.Riquelme puntualizó que en Coahuila únicamente se tiene confirmado este caso en Torreón y que la joven se encuentra estable, sin ningún problema.El Mandatario indicó también que el entorno familiar de la joven está siendo revisado y que ya se estableció el protocolo y medidas preventivas en todo el estado.Mencionó que en la mesa estatal de trabajo participan representantes de cámaras empresariales y el sector educativo, para establecer las medidas preventivas y de higiene que se tendrán en escuelas, centros laborales y restaurantes, entre otros.