Descartan robo de 3 autos en la ciudad

El departamento policía de esta ciudad descartó que los 3 últimos reportes de robo de autos presentados por ciudadanos residentes de esta comunidad, hicieran durante la semana anterior fueran un hecho; correspondieron a situaciones muy ajenas a un acto criminal.La autoridad desde inicios de semana tuvo conocimiento y registró los reportes de una unidad Jeep Compass y una Camioneta Chevy de dos puntos dentro de la ciudad.Sobre esos hechos, luego de las investigaciones que hicieran los detectives de autos robados, se descubrió que familiares los habían tomado sin el consentimiento del propietario, pero no hubo cargos en ambos y se detuvo el ingreso de los datos característicos al sistema.En el tercero, una unidad Ford Focus que su propietario dijo haber sido víctima de robo mientras lo había dejado en la zona centro, se estableció que no fue así ya que no recordaba en que lugar estaba originalmente.