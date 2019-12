Descartan suspender proceso contra Robles

Ciudad de México.- Un tribunal federal resolvió que no será suspendido el proceso de Rosario Robles por un presunto daño a la hacienda pública por más de 5 mil millones de pesos, al ser supuestamente omisa ante los desvíos de sus subordinados en la llamada Estafa Maestra.



El Noveno Tribunal Colegiado Penal negó a la ex titular de la Sedatu y la desaparecida Sedesol la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso dictada el 13 de agosto pasado por el delito de ejercicio indebido del servicio público.



La ex funcionaria pidió la suspensión para el efecto de que fuera prohibida la eventual emisión de un acuerdo de apertura de juicio oral, una etapa que de momento parece lejana en el procedimiento al que está sometida.



Según los argumentos que presentó ante el tribunal, congelar la decisión de ser llevada a juicio no ocasionaría perjuicios al interés social ni contraviene disposiciones de orden público.



Sin embargo, por unanimidad, los magistrados del tribunal confirmaron la negativa de suspensión dictada en primera instancia por el juez federal Patricio Leopoldo Vargas Alarcón y declararon sin materia su demanda de garantías.



Desde el día de su vinculación a proceso, dictada por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Robles se encuentra sujeta a prisión preventiva justificada en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.



Aunque la decisión de encarcelarla fue tomada por Delgadillo en la misma audiencia en la que determinó procesarla, la ex funcionaria presentó dos impugnaciones contra la resolución del juzgador.



Por una parte, apeló ante un tribunal unitario la prisión preventiva y por otra presentó un amparo en contra del proceso, mismo que pidió suspender sin conseguirlo.



Esta mañana, Robles y su defensa comparecieron ante la magistrada Isabel Porras Odriozola, en una audiencia de aclaración de agravios en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, para exponerle los argumentos por los cuales deben concederle la libertad provisional.



La titular del Tercer Tribunal Unitario Penal decidirá a más tardar el próximo martes si la ex Secretaria de Estado continúa o no su proceso en prisión.