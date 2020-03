Descartan Titanes cambiar su mariscal por el legendario Tom Brady

Escuchar Nota

Ciudad de México.- No es opción, luego de que durante semanas se vinculó al mariscal de Nueva Inglaterra, Tom Brady, con el equipo de Tennessee, este día se reveló que la llegada de TB12 no se realizará.



Durante las primeras horas de la mañana de ayer, el colaborador de NFL y ESPN, Adam Schefter, explicó que la opción real que tenían los Titanes era ofrecerle un contrato millonario a su quarterback, Ryan Tannehill.



“Dianna Russini, reportera de ESPN, explica que los Titanes y Ryan Tannehill están ahora al borde de una nueva extensión de varios años.



“Con esta acción, se evitaría que Tennessee use su etiqueta de franquicia en el mariscal de campo y lo use como titular”, explicó,



Cabe destacar que minutos después de la primicia, los Titanes hicieron oficial que llegaron al acuerdo de extensión de contrato con Ryan Tannehill.