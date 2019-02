Descender a la violencia

“Tenía que ser, Virgilio, un poeta / el que nos guiará a los infiernos”, dice Miguel Barquiarena en Danza Macabra, el poema que abre su libro Sarajevo (Ediciones Abismo, 2019). En este libro la poesía construye escenas de un país herido, y la palabra se levanta para hablar sobre la violencia que ha vivido México.Sarajevo, que se presentará hoy, a las 20:00 horas, en la Librería del Fondo de Cultura Económica Carlos Monsiváis, nace de la visita que hizo Barquiarena a la capital bosnia. Al caminar entre sus calles, el poeta encontró una correspondencia directa entre la destrucción bélica que dejó la separación de Yugoslavia en 1992, con el horror criminal que plaga actualmente al territorio mexicano.“Mi adolescencia y crecimiento estuvieron llenas de las noticias de la Guerra de los Balcanes. Al crecer tuve la oportunidad de viajar y ver las consecuencias y las marcas de guerra que aún existen en la ciudad. Al regresar al país (México) me surgió una analogía con esta violencia que nos llena. Es ahí en donde hago esta especie de juego entre la memoria que llena a Sarajevo y las noticias del día a día de nuestro México”, comentó Barquiarena en entrevista con Zócalo.En el libro del tamaulipeco la voz narrativa se enfoca en las tierras mexicanas y en sus constantes episodios de dolor y queja, pero no con la voz de una víctima, sino con un cinisimo rayante en el humor negro que permite desapegarse de esa crueldad que sella bocas y ciega ojos.Son los primeros poemas del libro los que hablan de Sarajevo como tal, para después trasladarse al desierto mexicano, a ese norte tan estereotipado de narcotraficantes que cargan sangre en sus manos.“Ahora escoge una ciudad de Bosnia i Herzegovina / ¿ya?: Piensa en un pueblo del norte de México” (...) No somos tan distintos. Allá, aquí”, dice otro de los poemas, el segundo apenas.Las imágenes que Barquiarena creó en el libro son reminiscencias que quedaron en su mente tras su visita a la ciudad europea. Edificios heridos por balas y que nunca fueron resanados, automóviles que yacen oxidados y las fotografías, resquicios visuales del dolor de una ciudad que ha prometido no olvidar.“Me he dedicado a diversos géneros: he hecho periodismo, ensayo y cuento, pero nunca quise que la inseguridad o la muerte se metiera en mi obra, a mí me interesan otras cosas como el arte o el absurdismo. Pero aún así sentí la necesidad de dejar un testimonio de mi tiempo, en parte por ese lema que tienen los bosnios de nunca olvidar, pero también por esa frase que dice que a las naciones se les conoce por su historia, pero también por sus poetas.“Así que siendo un habitante del norte del país, un lugar muy violento y que lamentablemente es una violencia que se ha expandido a todo México, quise explorar el medio correcto para hablar sobre esto, y el vehículo ideal era la poesía. No sé si dejar un testimonio sea necesario, pero a mí me parece que sí es importante dejar este tipo de palabras para evitar que estos hechos se repitan, que sea un testimonio histórico pero no periodístico de los hechos, sino de lo que se siente. El ejercicio era dar una poesía que no fuera victimizada o melodramática, es por eso que me fui hacia lo cínico, usando sarcasmo y humor negro para retratar esta realidad cruda, pero sin descuidar el trabajo poético y literario”, detalló el escritor, quien ganó el Concurso de Los Juegos Florales Ramón López Velarde en Zacatecas con este poemario.Si bien Sarajevo aborda los temas de la delincuencia y la violencia intrínseca al desierto norteño, Barquiarena explica que nunca fue su objetivo enfrascarse en la corriente de la “narcoliteratura” o la “literatura del desierto”, escuelas literarias que abordan estos temas de maneras distintas a las que él tenía en mente al escribir su poemario.“A mí nunca se me antojó el género ni para lectura, yo estaba concentrado en otras cosas como la fantasía oscura de Poe o demás. Si bien estos libros empezaron hace un par de décadas, creo que han comenzado a parecerse más a lo que hace la televisión, que es dar una especie de apología del delito, más que la denuncia. Pareciera que estas historias se abordan desde temas muy cómodos por parte de los escritores y está bien, quizá nos da miedo tomarlos y narrarlos como lo hacen los periodistas, quizá por eso los escritores son muy condescendientes. Desde mi percepción no se ve tan crudo”, comentó el ganador del Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2018.Sarajevo es un libro que busca mostrar las heridas abiertas de dos países lejanos en el mundo, pero cercanos al recuerdo del dolor y la violencia; un testimonio de memoria y palabra que plantea un diálogo con lo que está pasando actualmente en México y una guerra que dañó a un país.