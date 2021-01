Desciende lento Armie Hammer tras acusaciones de canibalismo en redes sociales

Escuchar Nota

“Soy 100% caníbal. Quiero comerte. ¡Diablos! Da miedo admitirlo, nunca antes lo había hecho”, se lee en uno de los presuntos mensajes.



“Armie tiene este otro lado que ella no conocía. Ya sea que siempre estuvo ahí y lo mantuvo muy escondido, o algo sucedió que lo cambió por completo. Ella no lo sabe”, dijo un amigo cercano a Daily Mail. “Armie parece ser un monstruo”, agregó.

“Muchas mujeres contactaron a Elizabeth y, aunque al principio no quiso admitirlo, ahora sabe que ellas decían la verdad”.

“Si todavía te preguntas si los mensajes de Armie Hammer son reales o no (que lo son), quizá debas empezar a cuestionarte por qué vivimos en una cultura en la que estamos dispuestos a darle el beneficio de la duda a lo depredadores en lugar de a las víctimas”, escribió Henriquez en Twitter.

“Jennifer está muy preocupada por la película ahora que esas historias han salido a la luz. Ha tenido muchas llamadas telefónicas y reuniones para determinar si aún quieren que Armie tenga el rol protagonista.Muchos sugieren que lo saque discretamente del proyecto y creo que Jennifer accederá a eso”, dijo una fuente al medio The Sun.

La controversia no suelta al actorquien ha sido acusado de drogadicto, depravado y hasta canibal.Tras una serie de mensajes sexuales gráficos, que aparentemente el intérprete escribió a una mujer, ahora se filtraron un par de videos, uno en el que se ve al protagonista debebiendo mientras maneja y otro en el que lame una sustancia blanca de la mano de uno de sus amigos.Una fuente dijo aque las imágenes describen su espiral descendiente hacia las drogas y la depravación.“Siempre le ha gustado, pero nunca de esta manera”, dijo el informante, quien sostuvo que los videos fueron tomados en septiembre del año pasado.Hasta el momento, el actor no ha hecho ninguna declaración pública al respecto.El fin de semana circularon en la red una serie de mensajes sexuales que, supuestamente, intercambió con una mujer y que fueron publicados por la cuenta House of Effie.En la conversación,incluía fantasías sobre violación, sadismo, masoquismo y hasta canibalismo.Aunque no se ha probado la veracidad de los mensajes, la cuentapretende probar la autenticidad de estos con imágenes de capturas de pantalla y mensajes de voz.La aún esposa del actor,, de quien se separó en julio pasado después de 10 años de relación, está conmocionada por las recientes revelaciones virtuales.En su momento, una fuente compartió que, con la que el actor tuvo dos hijas, estaba al tanto de que él le había sido infiel en varias ocasiones.La escritora, expareja de Hammer, aseguró que cree que los mensajes son reales.“Se requiere un ejército para esconder a un depredador. Detrás de cada abusador hay un equipo de gente que trabaja duro para cubrir el rastro”, agregó después en Instagram.Henriquez y Hammer fueron captados juntos el verano pasado juntos.Las acusaciones en contra del actor podrían afectar su trabajo, pues se rumora queestá considerando quitarle el protagónico de la comedia romántica