Despiden al Santo Cristo de Catedral

El reloj no marcaba ni las 11 de la mañana, cuando el descenso del Santo Cristo comenzó, las decenas de asistentes guardaban silencio y todos se aglomeraban hacia el altar para conservar el recuerdo de ese momento.Las maniobras de una decena de hombres que movían objetos y jarrones de flores, se apreciaron para cuidadosamente llegar hacia el antiguo Cristo, los minutos pasaban, el obispo Raúl Vera en compañía del obispo emérito Francisco Villalobos permanecía a un costado del altar, los fieles preparaban sus celulares para captar el momento.El Santo Cristo fue tomado de ambos costados y la parte inferior de la cruz cuidadosamente y en mano cadena descendía entre campanadas, fue cuando los fieles comenzaron a aplaudir, entre lágrimas y rezos se les podía ver a quienes desde las 9:00 horas de ayer atestiguaron el descenso.Grandes y chicos alzaban sus brazos cuando el trayecto hacia la salida comenzó, las esperanzas de tocarlo no se habíanesfumado.En la capilla todo estaba listo, el altar ya esperaba al Santo Cristo de los cuatro siglos. Los fieles se levantaba y aplaudían a su llegada. Posteriormente y tras ser colocado, la emoción contenida se rompió al verlo de cerca.Algunos no le dicen adiós después de poder tocar su cruz, solo es un hasta pronto, pues sus fieles no le abandona.