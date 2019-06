Desconfían de edad de jugador africano

Su documento marca que nació el 31 de enero de 1993 en Kenia, pero nadie lo cree. En la antesala de una nueva edición de la Copa África (arrancará este viernes en Egipto), todo gira alrededor del defensor Joash Onyango.Su apariencia despertó curiosidad en el mundo del fútbol a raíz de la viralización de las fotos con las que la Federación Keniana de Fútbol (FKF) presentó a su plantel."Onyango optó por una barba blanca retro como look para la próxima Copa Africana de Naciones", destacó la FKF en uno de sus tuits sobre el futbolista que se desempeña actualmente en el Gor Mahia de su país, equipo con el que ganó las dos últimas ligas y la Supercopa de Kenia el año pasado.Onyango, de 26 años, es uno de los defensores centrales elegidos por el director técnico francés Sebastien Migne para intentar dar el golpe en la Copa Africana de Naciones luego de 15 años de ausencia. En sus cinco participaciones anteriores nunca pudo superar la fase de grupos.Kenia integra el Grupo C junto a la Senegal de Sadio Mané (Liverpool), la Argelia de Riyad Mahrez (Manchester City y la Tanzania dirigida por el ex Barcelona Emmanuel Amunike.