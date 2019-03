Desconoce Grupo Carso información sobre retiro de Slim

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que el empresario Carlos Slim se retirará durante este sexenio, la oficina de comunicación del ingeniero negó que tengan información al respecto."No por el momento, por el momento no tengo nada", dijo Renato Flores, vocero de Grupo Carso, a pregunta de si hay una postura sobre los dichos del Presidente."Él (Carlos Slim) quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio, eso fue lo que me ofreció (...) por lo que está dispuesto a apoyar no sólo en la parte empresarial sino también con acciones de bienestar para nuestra población", aseguró por la mañana López Obrador.Slim, el hombre más acaudalado de México y con 79 años de edad, funge como cabeza del consejo de administración de Carso Infraestructura y Construcción, Minera Frisco. También es consejero de Sanborns, ICA, América Móvil e Inpulsora de Desarrollo y del Empleo en América Latina (Ideal).