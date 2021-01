Desconoce Kansas City sobre regreso de Patrick Mahomes

Escuchar Nota

"(Mahomes) está bien. Hizo todo lo que le pidieron y pasó las primeras pruebas que le hicieron. Habrá que ver qué hacemos a partir de ahí", dijo el head coach Andy Reid al finalizar el duelo de hoy.



All good brother! https://t.co/ORwLG6eFTV — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) January 17, 2021

"Cada jugador y cada golpe son diferentes, por lo que no hay un tiempo específico para que un jugador salga del protocolo de conmoción", indica la NFL en su reglamento.



.- Endesconocen si podrán contar con suen el juego desufrieron para superar hoy a losen un duelo dondesalió a la mitad del tercer cuarto por el protocolo de conmoción cerebral de la NFL.Aunque el quarterback suplente Chad Henne y la defensiva se encargaron de hacer lo necesario para amarrar la victoria, la duda que invade aes si podrán contar con Mahomes para el duelo de la próxima semana ante losEl protocolo de latiene un proceso de 5 pasos para que un jugador pueda regresar al emparrilladoque podría haber causado una conmoción:El jugador debe descansar hasta que los síntomas desaparezcan y los exámenes realizados (neurológicos, cognitivos y de balance) sean aprobados por un médico.Bajo la revisión directa del staff médico del equipo, el jugador puede comenzar gradualmente a realizar entrenamientos cardiovasculares y de balance, además de estiramientos.La intensidad del entrenamiento debe aumentar, además de agregar ejercicios de fuerza.El jugador sigue con su entrenamiento vascular, de balance y fuerza, además de comenzar a hacer ejercicios relacionados con su posición (lanzar, atrapar, correr) sin contacto.Con el alta del departamento médico de su equipo para volver a jugar con normalidad, el jugador debe ser examinado por el Consultor Neurológico Independiente (INC, por sus siglas en inglés), que la NFL asignó a su caso. Si el INC aprueba el alta médica, el jugador puede volver a entrenar y jugar con normalidad.Por lo anterior, el regreso deestará sujeto a su evolución en cada uno de esos 5 pasos, incluido el visto bueno del INC, un consultor externo sin afiliación con lay aprobado por el