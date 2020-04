Desconocen cuándo volverá el futbol

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Es honesto: no hay ni siquiera idea de cuándo se podrá porque primero va la salud.



En una videollamada realizada para el Congreso de la Conmebol, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que no se sabe hasta cuándo se podrá volver a jugar el futbol a nivel profesional, el cual está parado en casi todo el mundo por la pandemia de Covid-19.



“Nos gustaría a todos que mañana pudiéramos tener futbol, pero desafortunadamente no es posible y nadie hoy en el mundo sabe cuándo vamos a poder jugar como antes”, dijo.







“Son tiempos de respeto por los que sufren y por los que ayudan. Por primera vez el futbol no es lo más importante. La salud es lo primero. Y debe seguir siendo hasta que esta enfermedad sea derrotada”.



“Esto nos va a afectar, por supuesto, nuestro mundo y nuestro deporte van a ser diferentes cuando volvamos a la normalidad. Tenemos que asegurarnos que el futbol sobreviva y que pueda prosperar una vez más. Si el futbol puede dar una lección de vida, es esta. En la FIFA ponemos la salud en primer lugar”.



Según reportes, sería hasta junio o julio que se puedan reactivar las ligas, aunque obviamente depende de cómo siga la pandemia.