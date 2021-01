Desconocen Dinos el futuro de la LFA

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Antes de terminar enero se espera información por parte de la Liga de Futbol Americano Profesional o la LFA, en cuanto a fechas de arranque de inicio de entrenamientos y calendario de temporada.



Hasta el momento no se sabe nada en cuanto a este tema, solo que habrá torneo, pero no su inicio, el cual ya debería estar programado para que la afición conozca el camino de su equipo preferido, entre ellos los Dinos de Saltillo.



La Ola Morada está esperando luz verde por parte de la LFA para conocer todo lo relacionado al arranque de las prácticas y ver qué refuerzos extranjeros vendrán a la capital coahuilense.



Y es que en cuanto a información relacionada a estos temas se ha dado a cuentagotas, se sabe poco o nada, creando incertidumbre entre la afición.



Se adaptan



En 2020 la situación fue difícil, la campaña quedó a medio camino debido a la cuarentena, optando los directivos de la LFA a cancelarla y esperar a este año para ver qué sucedía.



Se ha planeado que los juegos sean a puerta cerrada y solo sean transmitidos por streaming por los equipos y la Liga para recabar recursos y recuperar parte de la inversión y costos de campaña en traslados, hospedajes, sueldos, entre otros.



Para estas fechas los conjuntos ya estarían en campo de entrenamiento con algunas semanas trabajadas desde diciembre, siendo enero la práctica de sistemas ofensivos y defensivos, arrancando la campaña en febrero, pero eso por cuestiones de Covid se ha retrasado mucho.





¿Nuevo formato?



Se prevé que el torneo arranque en marzo, máximo abril, pero no se sabe cuántas jornadas serán, si se recortarán o cuál será la situación, debido a que posiblemente varios jugadores emigren a la CFL y se empalmen las fechas con la liga canadiense.



Asimismo, el único que ha dado a conocer parte de su rol es la liga profesional alterna a la LFA, en este caso la FAM, quien comenzará en junio su temporada regular, dando a conocer varios de sus partidos.



El juego inaugural de la Liga de Futbol Americano de México será el 5 de junio entre los Tequileros de Jalisco en contra de Marlins de Los Cabos, en lugar y fecha por definir.