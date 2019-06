Desconocen dueño de auto abandonado en un canal

El auto que el departamento del sheriff recuperó este fin de semana de un canal de riego donde fue abandonado tras volcar, aparentemente no tiene reporte de robo y más bien fue utilizado de manera irresponsable por quien lo tripulaba.El Sheriff Tom Schmerber se refirió al vehículo gris tipo Hyundai Accent que residentes del área de Chulavista vieron en el agua con los neumáticos al aire.También dijo que no se tiene conocimiento de que alguien resultara herido y si al momento del accidente estuviera ocupado por además del conductor, otras personas.Después de que el auto fue liberado de agua se detectó que presentaba el vidrio frontal destrozado pero alguna señal de que fuera violentado en el encendido como para pensar fuera robado no se encontró, agregó.Por lo pronto esperan que el propietario acuda a reclamarlo a las instalaciones del sheriff para cuestionarle sobre lo que pudo haber ocurrido.