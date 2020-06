Desconocen en la Afais cuándo volverán al campo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La AFAIS aún no sabe cuándo regresará al emparrillado, pues a pesar de que este miércoles 1 de julio se dará la apertura de gimnasios y academias, no es seguro que ellos entren al campo de práctica para no arriesgar a los niños y sus familias.



La Liga está esperando indicaciones de las autoridades pertinentes para determinar una fecha en específico y entrenar con las medidas de sanidad

requeridas.



De hecho, aunque no hay un día de retorno, están creando un amplio protocolo de ingreso al campo cuando haya juegos y que sea a nivel nacional un referente para todas las ligas nacionales infantiles.



Ante ello y los posibles escenarios, este jueves por la tarde tuvieron una reunión virtual entre presidentes de los clubes, en donde trataron una serie de temas.

“El día de ayer en reunión virtual con la asamblea se analizaron puntos para cuando se nos indique y permita la reincorporación a esta nueva normalidad en nuestro hermoso deporte de las tacleadas, toda vez que empiezan a activarse poco a poco algunas actividades deportivas. Aún nuestra Temporada de Infantil se encuentra en Stand by”, publicó la AFAIS.



La Liga está trabajando al lado de los protocolos y acciones que emita la Federación Mexicana de Futbol Americano, pero no será este 1 de julio, en donde academias y clubes han dicho que estarán de vuelta a los entrenamientos o practicas, ya que este deporte es de

contacto.