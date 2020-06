Desconocido registra el nombre de George Floyd para cine y TV

Escuchar Nota

Nueva York.- Una persona identificada como Munemo Mushonga ha registrado el nombre George Floyd para producción de cine y televisión en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos, aunque aparentemente no tiene ningún vínculo con la familia del fallecido.



Según la base de datos, la solicitud se rellenó el 5 de junio con la intención de "producir y distribuir programas de televisión y películas" y corresponde a Munemo Mushonga, quien ubicó su domicilio en el estado de Rhode Island, al norte de Nueva York.



La revista especializada Variety indicó este jueves que Mushonga no tiene ningún enlace con la industria audiovisual y tampoco vínculos conocidos con los familiares de Floyd, el ciudadano afroamericano que murió asfixiado a manos de cuatro policías en Mineápolis.



El medio sobre noticias de famosos TMZ asegura que contactó con el responsable del registro, pero se negó a desvelar sus intenciones.



Tampoco concuerda la dirección registrada, que mientras indica el estado de Rhode Island, en verdad dirige a una calle de Miami.



La normativa de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos establece que para registrar el nombre de otra persona viva se requiere el consentimiento por escrito de ese sujeto.



Como Floyd está muerto, no está claro si esa regla aún se aplicaría o si Mushonga necesitaría el consentimiento de los miembros de la familia de Floyd.



Sin embargo, la oficina también explica que si la persona ha fallecido y es de notoriedad pública, podría ser motivo suficiente para que se rechace la solicitud de marca.



Las protestas por la muerte de Floyd, que falleció el 25 de mayo después de que la policía en Minneapolis lo inmovilizara durante casi 9 minutos impidiéndole respirar, han recorrido en diversos puntos del globo, amparadas por otros casos similares y también recientes.