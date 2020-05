Descubre estos 10 datos desconocidos de María Elena Velasco y “La India María”

Escuchar Nota

dio vida a un personaje entrañable de la televisión mexicana:Pero este personaje iba mucho más allá de su vestimenta, sus trenzas y su tono al hablar, pues representaba al mexicano trabajador que llegaba a la ciudad y sufría discriminación por su condición de indígena.A través de su, Velasco se ganó un lugar en la comedia nacional y nos hizo pasar momentos divertidos con este personaje durante muchos años.nació el 17 de diciembre de 1940 en la ciudad de Puebla. Sus padres fueron María Elena Fragoso y Tomás Velasco, un mecánico ferroviario. Su padre murió cuando era muy joven, así que María Elena viajó a la Ciudad de México para buscar trabajo y ayudar a su madre con los gastos en casa.Al llegar a la ciudad fue contratada en elcomo, y posteriormente en el, donde además tuvo la oportunidad de participar en sketches junto a comediantes de la época, como “” Iglesias., con papeles secundarios. Fue entonces cuando nació, personaje que la llevó a televisión y teatro. Sus primeras cintas como María Nicolasa fueron dirigidas por Fernando Cortés. Se trató de Tonta, tonta pero no tanto y El miedo no anda en burro.La actriz mexicana, víctima de cáncer de estómago, a los 74 años de edad; es por ello que aquí te revelamos 11.comenzó su carrera como vedette en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México.2. Creó apara la cinta El Bastardo (1968), aunque originalmente se llamaba “Elena María”.3. El nombre completo del personaje es, y es oriunda de4. Para perfeccionar su personaje, María Elenapara estudiarlas e imitarlas, tanto en personalidad, como en vestuario.5. Velasco se casó con el amor de su vida,, mejor conocido como Julián de Meriche, un director, actor y productor de teatro ruso. Él falleció en 1974, pero María Elena jamás volvió a casarse.6. María Eleva Velasco: Goretti, quien es actriz; Ivette, que es productora y escritora, e Iván, quien es director de cine.7. El personaje dehacía mucha denuncia social sobre el ambiente político y socioeconómico de México, pero un chiste sobre las excentricidades del ex presidente José López Portillo generó polémica y8. María Elena Velasco. En 2005 ganó el Ariel a Mejor Guion Adaptado por Huapango, la versión mexicana de Otelo, pero ambientada en la huasteca tamaulipeca.9. En 2019, una mujer llamada. Decía que sus padres la habían regalado cuando era bebé y que se enteró de su verdadero origen gracias a la mujer que se hizo cargo de ella.10. Durante un tiempo se rumoró que, vocalista de Belanova, era hija de María Elena Velasco, debido al parecido físico entre ambas, pero Susana, hermana de la actriz, negó dicha información.