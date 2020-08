Descubre fraude millonario; falsifican firmas en Banco Famsa de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un fraude que pudiera tener alcances millonarios fue puesto al descubierto por una saltillense a la que se le inventó la contratación de un crédito en Banco Famsa por el orden de 30 mil pesos.



Lorena “N”, profesionista en la ciudad, prepara una denuncia de carácter penal y civil por los delitos que se configuren, ya que la institución financiera también la boletinó en Buró de Crédito y eso le implicó perder diversas operaciones bancarias con las que pretendía realizar una expansión de sus negocios en Saltillo.



La quejosa explica que, para inventarle el crédito, personal de Banco Famsa falsificó su firma y llenaron una solicitud con datos falsos como el hecho de poner un domicilio, empleo, teléfono y condición conyugal inexistentes, lo que presume una mafia al interior de Famsa para perjudicar a los clientes.



Acudió a las oficinas de Banco Famsa en Saltillo y en respuesta fue amedrentada por el personal que ahí labora, amenazándola con un embargo si no liquida el monto del crédito que le achacan.







Lorena “N” no está casada, ni por bienes mancomunados, ni vive en el número 4359 del bulevar Valdez Sánchez, entre Golondrinas y Magueyes, de la colonia La Florida, ni trabaja en la Universidad del Valle de México.



Tampoco tiene como número telefónico el celular 844 505-3111 y, aun así, con esos datos, aparece su supuesta solicitud de un crédito por 30 mil pesos ante el Banco Famsa.



A pesar de ello, Banco Famsa dictaminó que la impugnación no procede y afirma que la cuenta se reporta con el domicilio que proporcionó la cliente, lo cual la víctima del fraude y falsificación de firma.



Banco Ahorro Famsa, institución de banca múltiple, presentó como solicitud de crédito un supuesto documento fechado el 7 de abril de 2019 aparentemente solicitado por Lorena “N”, que en parte de los trámites la hace parecer como casada por bienes mancomunados y en otra parte aparece como soltera.



También aparece en la solicitud de tarjeta de crédito como maestra de la UVM, con antigüedad desde el uno de enero de 2017, e ingresos por 14 mil pesos mensuales.



Además, la firma de Lorena “N” que aparece en la credencial de elector, que se ignora como la consiguió el Banco Famsa, es completamente diferente a las tres firmas que aparecen en la autorización y consentimiento de datos personales, en la autorización para consulta y monitoreo de información crediticia y en la firma del solicitante, que cualquier perito en Grafología puede identificar como falsas.



Con fecha del 26 de agosto, el Banco Famsa informó a Lorena “N” que la impugnación no procede y que fue boletinada al Buró de Crédito.