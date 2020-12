Descubre las memorias del universo de Fenrai por la ‘booktuber’ Claudia Ramírez

Escuchar Nota

“Este libro está hecho pensando en los fans de los libros, pero también es una puerta de entrada para los lectores que quieren conocer la historia de El Príncipe del Sol, porque ayuda a entender cómo es Fenrai, conocer su mapa, familiarizarse con el sistema de magia, con su historia..., es un libro muy completo, y además es algo que no suele haber mucho en América Latina: un libro completo dedicado a una saga fantástica”, comentó la autora a Zócalo.



La reina Virian desapareció provocando que la frágil paz que había entre la nación del Sol y de la Luna se quebrara, además de que las armas se levantaron al sonido de la guerra. Solo Emil, el heredero de la coronasolar, podía llevar la responsabilidad de todo un reino sobre sus hombros. Así inicia El Príncipe del Sol (2018), primera novela de la mexicana(Monterrey, 1991), en la que dio a conocer al mundo de Fenrai, y que amplió en(2019).En este universo dos fuerzas opuestas, pero complementarias, rigen a sus habitantes: la energía vital y la del misterio crean una mitología que se acrecienta en(Planeta, 2020), guía del reino imaginario de Ramírez.La idea del libro, ilustrado por, es presentar en toda su extensión al lugar en el que sucede su trilogía, pero además ahondar en las viejas tradiciones y costumbres de sus habitantes, en los dioses y religiones que permiten la vida en él y, sobre todo, analizar los pilares mágicos que durante milenios han sostenido a este reino.Todo ello, según aclara la YouTuber del canal, ya lo tenía en la cabeza desde hace 10 años. A lo largo de esa década se sembró una semilla que fue creciendo y ramificándose en notas y documentos que, si bien forman parte de Fenrai, no así de los primeros dos libros.“Escribir esto fue una experiencia muy diferente a las novelas. Todas las cosas de Fenrai ya las tenía en mi cabeza, en papel, en libretas o en la computadora. Tenía muchas ideas e información de fondo lista para salir al mundo, porque es un universo que ha estado conmigo durante mucho tiempo y por eso ya tengo la mitología, tradiciones, dioses y religión.“Muchas cosas que quizá nunca podrán verse en las novelas de, porque quizá en la historia principal que abarca la trilogía no es necesario ahondar mucho en ellas pero que, sin embargo, existen. Por eso Las Memorias de Fenrai me parece algo muy gratificante, ya que puedo compartir todo lo que es este mundo con los lectores”.El libro está dividido en: Historia del Mundo, Geografía de Fenrai, Personajes Sobresalientes, Poderes y Magia, Los Dos Territorios y Datos Curiosos, y abordan desde la ubicación de los lugares, la flora y fauna, hasta personajes cuyos nombres han pasado a ser casi leyendas por sus hazañas. Pero también aparecen esas narraciones orales que a lo largo del tiempo han fundado un imaginario dentro de la misma saga.Todo ello, señala Ramírez, ha sido un esfuerzo laborioso pero también gratificante, un proceso de reencuentro con los seres que poblaron su cabeza durante años, además de la posibilidad de dar nuevas aristas a ese reino.Todo este mundo, sin embargo, se nutre de la realidad. Todo lo que el lector conocerá se encuentra anclado en la realidad, pero trastocado y moldeado por la autora.“Hay elementos de la realidad que tomé y adapté a este mundo. Lo más notorio son el Sol y la Luna, astros que tienen una función muy diferente en Fenrai porque son la fuente de toda magia.“En estos astros tomé mucho para enriquecer un sistema de magia más construido y cercano a los de las sagas contemporáneas como las de (Brandon)”.Con esta saga y con su universo Ramírez busca abrir un camino para que las personas que la siguen y sienten las ganas de escribir se atrevan.“Cuando comencé a hablar en mi canal de YouTube sobre mi proyecto me advirtieron de que era un mercado difícil, pero no quise dejarlo porque necesito que esto crezca y ser una representante del género.“Me gustaría que cada vez más personas se animen a publicar sus historias de fantasía, ciencia ficción o terror y que se empiecen a publicar porque tenemos muchas cosas que decir”.