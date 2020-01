Descubre qué es el toloache y porqué es tan peligroso

Ciudad de México.- El toloache es una planta prehispánica que se utilizaba como analgésico y antiinflamatorio, aunque puede ser peligroso para la salud



Cuando una persona se encuentra enamorada es normal que la gente diga que “le dieron toloache” pues el enamoramiento puede causar cambios en nuestra personalidad: nos volvemos más optimistas, empáticos y a menudo nos volvemos más distraídos, pues nos la pasamos todo el día pensando en nuestra pareja, ¿te has preguntado qué es el toloache y si realmente es la planta del amor? Descúbrelo.



Esta planta es de origen prehispánico y los mexicas solían llamarla tolohuaxíhuitl o toloatzin, es de flores blancas en casi todas las especies y sus hojas y tallo pueden desprender un olor desagradable. En algunas regiones se le conoce como hierba del diablo o cardo cuco.



El toloache era utilizado de manera medicinal por los aztecas, pues tiene propiedades analgésicas, antibacterianas, y antiinflamatorias las cuales las utilizaban las culturas prehispánicas para aliviar heridas y dolores severos. Esta práctica era utilizada solo bajo la supervisión de los curanderos, quienes eran expertos en herbolaria.



El toloache es una flor la cual causa desorientación, angustia, falta de concentración, pensamiento incoherente, no permite a las personas distinguir la realidad de la fantasía y en algunos casos puede causar taquicardia.



Los efectos producidos por tomar la infusión de esta planta, pueden durar algunas horas y en algunos casos hasta días dependiendo de la dosis administrada, pues si se consume continuamente puede causar daños neuronales permanentes.



“Parece que el efecto no es reversible si se llega a ciertas dosis. Sé de unos 10 casos de personas a quienes les dieron cantidades mayores, con efectos permanentes, pero no conozco con efectos acumulativos permanentes, pero es posible que existan. También se dice que algunas mujeres lo usan para controlar a sus maridos violentos, pero considero son casos aislados”, menciona Robert Bye, biólogo del Instituto de Biología de la UNAM.



En algunas partes del sureste de Estados Unidos y el norte de México era utilizado en los ritos de iniciación de los adolescentes en algunas culturas, pues los jóvenes de entre 12 y 15 años tomaban la infusión, bajo los efectos de esta y guiados por un chamán se dirigirán hacía su papel como hombres en la sociedad.