Descubre que su esposa era hombre tras 19 años de matrimonio

Tremenda sorpresa se llevó un hombre de Bélgica quien llevaba casado 19 años y descubrió que su esposa era transexual.Jan, de 64 años de edad, era esposo de Mónica desde el año 2000 sin percatarse que estaba casado con una persona transexual.Antes de la boda, las autoridades ya le habían alertado al hombre que los papeles de Mónica parecían ser apócrifos por lo que la validación legal era complicada.Pese a ello, el hombre continuó con la boda.Durante la luna de miel, Jan cuestionó a su mujer sobre la idea de tener hijos a lo que ella respondió que no, esta respuesta no causó mayor conflicto en los recién casados debido a que el hombre ya tenía dos hijos producto de su matrimonio anterior.Al paso de varios años, amigos de Jan le comentaban que su mujer trabajaba en centros nocturnos; fue así como comenzó el rumor de que ella era hombre.Luego de que los rumores se hacían más grandes, Jan confrontó a Mónica quien le confesó que había nacido hombre, pero decidió cambiar de sexo.En medios locales, Jan comentó que siempre pensó que era una mujer atractiva y para nada tenía rasgos masculinos.Pero esto no paró aquí pues aseguró que durante el sexo nunca notó algo raro en Mónica.Tras el insólito descubrimiento, Jan tuvo que asistir a terapia psicológica; estuvo internado durante algunos meses en un centró psiquiátrico.