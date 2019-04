Descubre si el iPhone que compraste es nuevo o reciclado

La compra de productos reacondicionados se ha convertido en una buena alternativa, ya que ofrecen una reducción de precio considerable, comparado con el costo de los nuevosQue no te den gato por liebre.La compra de productos reacondicionados se ha convertido en una buena alternativa, ya que ofrecen una reducción de precio considerable, comparado con el costo de los dispositivos nuevos.Incluso Apple aprovecha esta oportunidad, para ofrecer modelos de iPhone en buenas condiciones, en su tienda oficial en Estados Unidos (clic aquí), con una diferencia de precio de hasta 100 dólares, comparado con el de un teléfono nuevo.El fabricante deja algunos rastros para poder identificar si un producto ha sido reciclado, ya que esto le permite evitar estafas con el origen de los smartphones.Comprar este tipo de productos en una tienda respetable, puede ser una buena opción, sin embargo, existen personas que pueden atreverse a ofrecer "gato por liebre", con tal de ganar más dinero y vender estos aparatos como si fueran nuevos.Para que no te engañen, solo necesitas acceder a los ajustes del sistema operativo del aparato, dentro de la pestala de "General" y dar clic en "Acerca de", donde podrás conocer la información sobre el origen del iPhone.Dentro de este menú podrás ver el modelo del teléfono. Si este inicia con una letra M, el iphone es nuevo, mientras que si empieza con F, se trata de uno reaconcionado.Normalmente esta información también está disponible en la caja del dispositivo, sin embargo, en algunos casos podría ser borrada u omitida, por lo que no está demás que inspeciones cuidadosamente el aparato, antes de decidir gastar tu dinero.