Descubre si tu auto ya es un clásico

México.- Tener un auto clásico es un sueño para los amantes de los coches, ya que este tipo de vehículos tiene un valor elevado en el mercado, además de que inevitablemente llaman la atención de todos, porque son un gran objeto poco común y muy encantador.



Vale la pena saber que no se le llama clásico a un carro que solo tiene muchos años de antigüedad, ya que las unidades vehiculares deben cumplir con ciertas características para poder estar en esta categoría.



Para identificar un auto clásico la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección (FAMAAC) ha generado una serie de clasificaciones para conocer qué tipo de vehículo es, dependiendo de su fabricación, estado de conservación y su año de producción.



Por su lado, la Federation Internationale des Vehicules Anciens (FIVA) —asociación federativa mundial de clubes automovilísticos históricos— considera a los autos clásicos dentro de los históricos, por lo que para catalogar a un vehículo como clásico, ésta agrupación toma en cuenta, además, la originalidad de las piezas del coche, preservación, restauración, deterioro y funcionamiento, para poder llamarlo clásico.



Si quieres conocer cuáles son las características de un auto clásico y saber si el tuyo puede convertirse en uno, sigue leyendo.



¿Cómo saber si tengo un auto clásico?



Para que un coche pueda clasificarse entre los autos históricos de la FIVA, y por lo tanto en los clásicos, debe ser un vehículo de carretera, con propulsión mecánica; que tenga, como mínimo, una edad de 30 años; que se conserve y mantenga en el estado original adecuado; que no sea utilizado como medio de transporte cotidiano y que forme parte del patrimonio histórico, técnico y cultural.



Si tu auto tiene modificaciones, éstas debieron hacerse respetando el diseño original y, de acuerdo con la FIVA, ser reversibles en la medida de lo posible; además los cambios deben estar documentados de tal modo que, en el futuro, se pueda saber en qué difiere el vehículo histórico de su estado original.



Además de estas características, la FAMAAC indica que para que los vehículos puedan ser llamados clásicos deben ser carros especiales de baja producción y que, por sus características, sean considerados íconos de la industria automotriz.



La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) indica que el motor de un auto clásico debe ser original; así como preservar 80% de sus piezas originales.



Además, para poder acreditarlo, de acuerdo con el Centro de Investigación e Inovación Tecnológica Cerrada (CIITEC) del Instituto Politécnico Nacional, el automóvil deberá estar en perfectas condiciones tanto en el exterior como en el interior.



¿Tienes un auto clásico? Acredítalo



La acreditación de un auto clásico es esencial para poder tramitar sus placas y obtener beneficios como poder circular todos los días, incluso durante contingencia ambiental; además ya no será necesaria la verificación vehicular.



Para hacerlo, deberás obtener el dictamen técnico por parte del CIITEC del IPN que harán una revisión de las condiciones físico-mecánicas que acreditan la originalidad de un vehículo que se busca ser calificado como clásico.



Una vez que obtienes el certificado emitido por el CIITEC, podrás hacer el trámite de tus placas siguiendo los pasos indicados por el sitio web de la SEMOVI, en el cual te indican los papales necesarios. Es importante mencionar que este trámite tiene un costo de 713 pesos con 50 centavos.



Autos que se hicieron clásicos este 2020



La seguradora de autos especializada en los clásicos Hagerty’s, dio a conocer, a inicios de este 2020, el listado de vehículos que se convertirían en autos clásicos este año, entre ellos se encuentran: el Porsche 914 (1970-1976); BMW M Roadster (1998-2002); Jeep Cherokee (1984-2001); Acura Integra Type R (1997-2001) y el Ferrari 360 (1999-2005).



Ahora que lo sabes, verifica que si tu vehículo tiene estas características esenciales y presume si tu auto puede ser llamado verdaderamente “un clásico”.