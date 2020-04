Descubren aldea prehispánica en Mahahual, Quintana Roo

Escuchar Nota

“El asentamiento tiene hasta ahora la forma de una red heterogénea en el plano, es decir, la conformación de su entretejido la constituyen predios familiares que daban origen a un extenso pueblo altamente organizado”, dijo el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, quien también señaló que se buscará continuar con el trabajo de investigación en el lugar para hallar indicios de espacios de élite o de algún centro ritual o cívico-religioso.



“Sabemos poco de la forma de vida de quienes habitaron esta región; sin embargo, esta prospección nos revela que podrían haber sido agricultores que complementaban su dieta con la pesca. Además, su acceso directo al mar les habría dado ventajas para intercambiar productos comerciales con otros pueblos costeros y de tierra adentro”, sostuvo.



(INAH) encontraron una(1200-1546 d.C.), el cual representa el primero de esa temporalidad detectado en esa localidad de la Costa Oriental de la península de Yucatán.El hallazgo fue dado a conocer a través de un comunicado en el que INAH informó que el descubrimiento surgió durante la primera parte de un estudio en el que se prospectó un espacio de 1.5 kilómetros de largo por 450 metros de ancho.sin embargo, en realidad son construcciones que delimitaban predios en cuyo interior existían huertos yLos recorridos en superficie hechos por los arqueólogos, a solicitud de un particular, dueño del terreno en el que se plantea realizar un proyecto de desarrollo turístico, revelan al día de hoy un estimado de 80 estructuras: vestigios habitacionales, en su mayoría; ‘aguadas’, recipientes artificiales para colectar el vital líquido; y ‘sartenejas’, pozos naturales que eran perforados en sus fondos para llegar hasta el nivel freático.La región en la que se ubica el sitio arqueológico también alberga cenotes, cuevas y grutas, así como diversos elementos que con el paso del tiempo se han depositado en ella, por ejemplo,Otra particularidad de Mahahual es que, en la referida primera etapa de recorridos superficiales, no se localizaron objetos adicionales como restos cerámicos, de piedra (líticos) o elementos óseos. Ello podría explicarse aduciendo a que el sitio fue ocupado durante un tiempo generacional relativamente breve, en el Posclásico.Por ahora, los investigadores del Centro INAH Quintana Roo continúan con la investigación en gabinete y el desarrollo de los informes que serán entregados al Consejo de Arqueología del Instituto.Un ejemplar del expediente también se hará llegar al particular que solicitó la prospección, junto con indicaciones pertinentes a fin exhortar a todos los involucrados a una mayor investigación, conservación y protección del patrimonio arqueológico detectado.Fernando Cortés indicó que, si bien Mahahual no es un sitio con grandes estructuras rituales, sí es importante en la medida que aporta nuevos datos para conocer hasta qué geografías de la Costa Oriental de la península yucateca, muy cerca de la frontera con Belice, se extendieron los poblados mayas precortesianos con las características mencionadas.