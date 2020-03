Descubren crustáceos de estero en ámbar de Chiapas

Escuchar Nota

“500 años de pobreza y abandono han vuelto recelosas a las comunidades de Simojovel, que dependen de la venta de esta gema semipreciosa. El ámbar de este lugar es único en el mundo por el tipo de ambiente en que dicha resina se habría depositado hace 23 millones de años: un manglar cercano a la antigua costa oriental de Chiapas”, apunta el investigador universitario.

“Por fortuna, la extracción de este ámbar ha disminuido porque, al estar intercalado con arenisca acarreada por influencia de las mareas, es muy oscuro y duro, y contiene una gran cantidad de materia orgánica y sedimento, lo que lo hace poco atractivo para la joyería”, indica Vega.

“Todas ya fueron referidas en revistas internacionales de alto prestigio y depositadas en el Museo Eliseo Palacios Aguilera de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.”

“Éstas también eran famosas entre las culturas prehispánicas por producir copal, el cual se convierte en ámbar después de permanecer millones de años sepultado y ser expuesto por erosión”, añade el investigador.



“Campo La Granja era un lugar semejante a un estero o un manglar, con una gran diversidad faunística y florística. Al parecer, el ámbar de la Lutita Mazantic fue depositado cientos de miles de años después en una zona más alta y continental, donde los artrópodos y otros organismos terrestres son más comunes. En el ámbar de Campo La Granja también se han descubierto ocasionalmente algunos organismos terrestres y hasta de agua dulce (larvas de insectos e insectos acuáticos), pero en menor cantidad”, señala Vega.

“En Campo La Granja se han encontrado miles de ejemplares de ostrácodos de diferentes especies y en diferentes etapas, tanto de vida como de descomposición. Algunos aún estaban vivos cuando la resina comenzó a solidificarse. Estos hallazgos son importantes porque se trata de fauna exclusiva y diversa, en promedio de 200 micras de longitud. Hoy como en el pasado, Chiapas es un centro de biodiversidad”, subraya el investigador de la Universidad Nacional.

“Comprobar esa hipótesis no es tarea fácil, con todo y que contamos con piezas de ámbar que contienen carbón y ámbar quemado, tanto dentro como en parte de sus sedimentos. También trataremos de entender la procedencia de los sedimentos y obtener una edad más precisa mediante el estudio detallado de ciertos granos de arena conocidos como zircones”, dice Vega.

