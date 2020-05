Descubren insumos almacenados para atender pacientes con Covid-19 en hospital de Taxco

Escuchar Nota

“Hay días que la cantidad de pacientes graves supera la cantidad de ventiladores y hay una especie de lista de espera. En cuanto un paciente muere inmediatamente se le coloca el ventilador al siguiente paciente”, indicaron los médicos del hospital de Taxco.



Los médicos y enfermeras que desde el lunes mantienen tomadas las oficinas del director Francisco Gutierrez Fitz,que están en el área de coronavirus.Este hecho, indicaron en un comunicado emitido ayer, fue constatado por el representante del gobierno estatal en la Zona Norte, Álvaro Burgos Barrera, quien acudió al lugar ante la protesta de los trabajadores.Los inconformes indicaron que los insumos que encontraron almacenados en la dirección y la oficina de la jefa de enfermería, María Leonardo Neveros, son: gel antibacterial, caretas, overoles, jabón quirúrgico y material para limpieza en general.Afirmaron que en este periodo de emergencia sanitaria se ha exhibido “de manera catastrófica”, la falta de responsabilidad, capacidad y conocimiento para conducir la respuesta hospitalaria a la contingencia de covid19.“Esta situación se agrava aún más ante la precaria situación de seguridad de los trabajadores del hospital llegando a niveles de negligencia criminal, no solo con el personal sanitario, sino con la población en general. Es tal la situación que el personal atiende a los pacientes sobre las rodillas, sin los mínimos estándares de bioseguridad”, denunciaron.Luego,Recordaron que solo hay dos ventiladores mecánicos, uno prestado del hospital de Iguala y otro portátil de la ambulancia que no funciona adecuadamente.Además, señalaron que el área de reconversión hospitalaria “no cuenta con la estructura y organización mínima de bioseguridad” porque no hay médico en terapia intensiva, infectólogo, epidemiólogo, neumólogo, entre otros recursos humanos especializados.“Solo contamos con una enfermera intensivista; una especialista en medicina interna para el turno matutino y otro más para el turno de fin de semana y días festivos”, explicaron.El gobierno de Héctor Astudillo Flores no ha fijado una postura sobre el hallazgo de equipo médico almacenado en el hospital de Taxco y la falta de médicos especialistas para atender a pacientes con covid-19.