Descubren misteriosa esfera bajo la Vía Láctea

"Con su alta sensibilidad, buena resolución espectral y angular y bajo fondo, el telescopio eROSITA, que escanea todo el cielo cada seis meses, se ha convertido en una herramienta única para detectar y estudiar objetos que son mucho más grandes que el campo de visión del telescopio y constituyen una porción significativa de todo el cielo", explica en un comunicado de Roscosmos Michael Freiberg, científico del Instituto de Física Extraterrestre de la Sociedad Max Planck, en Alemania.

No cabe duda que el universo no deja de sorprendernos, pues los descubrimientos astronómicos día a día revelan cosas que desconocíamos de nuestro, y muchos de estos increíbles descubrimientos se dan dentro de nuestra propia, tal es el caso del primer mapa de todo el cielo del telescopio espacial deha revelado una enorme estructura esférica debajo del plano de laque ocupa una parte significativa del cielo austral.Una estructura similar en el cielo del norte, llamada espolón polar norte, se conoce desde los primeros días de la radioastronomía y la astronomía de rayos X. Durante muchos años se creyó que surgió como resultado de la explosión de unacerca delhace decenas o cientos de miles de años. Sin embargo, en conjunto, las estructuras norte y sur del mapa se asemejan a un halo en forma de reloj de arena, bastante simétrico con respecto al centro de la galaxia, que está a 25 mil años luz del Sol.Las estructuras de gas caliente en ambos lados del disco galáctico, claramente visibles en este estudio de rayos X de todo el cielo, surgieron, muy probablemente, debido a ondas de choque causadas por un poderoso estallido de actividad en el centro de nuestra galaxia hace decenas de millones de años.Los rayos X a gran escala observados en el rango de 0,6 a 1,0muestran la manifestación de estas burbujas gigantes con brillo que varía lentamente en una gran parte del cielo. Sus dimensiones angulares son comparables a las dimensiones de toda nuestra Vía Láctea, que corresponde a dimensiones lineales de diez, es decir,Las "Burbujas eROSITA" tienen una similitud morfológica sorprendente con las conocidas, pero no coinciden geométricamente con ellas, y el tamaño de estas últimas es notablemente menor. Las "Burbujas de Fermi" fueron descubiertas hace años por eli con energías de fotones mucho más altas (rayos gamma), un millón de veces más energéticas que los fotones de rayos X registrados por el Observatorio ruso