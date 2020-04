Descubren murciélagos relacionados con el origen del coronavirus

Escuchar Nota

.- Desde que empezó lade, que causa la enfermedad, los murciélagos han sido señalados como responsables de la transmisión del virus, pero muchos científicos no están de acuerdo porque sus investigaciones apuntan hacía otro tipo de animales. Pero ahora, un equipo de investigadores descubrió cuatro especies de quirópteros que podrían ser "primos" de los que se sospecha están detrás delEl artículo con la investigación, liderada por científicos delde, en, con la colaboración de la Universidad Maasai Mara, de Kenia, se publicó en la revista científicaEn el texto se señala que los murciélagos juegan un papel enorme pero poco conocido en la vida de los humanos: polinizan cultivos, comen mosquitos portadores de enfermedades y son portadores de enfermedades ellos mismos.Aunque mucho se desconoce sobre estos mamíferos, por ejemplo: cómo evolucionaron, dónde viven y cómo interactúan con el mundo que los rodea, "una falta de conocimiento que puede ser peligrosa", apuntan los autores, que señalan que cuanto más se sepa sobre los murciélagos, "mejor podremos protegerlos y defendernos de las enfermedades que pueden propagar".En este artículo, los investigadores anuncian el hallazgo de, al menos, cuatro nuevas especies de murciélagos africanos de hocico de hoja, "primos" de los murciélagos de herradura que sirvieron como huéspedes del virus que causó elÉste se originó en un murciélago de herradura en China, subrayan los investigadores, que añaden que hay 25 o 30 especies de murciélagos de herradura en ese país y no se puede determinar cuál de ellas estuvo involucrada."Aprender más sobre ellos y sus parientes es algo que nos debemos a nosotros mismos", dijo, dely autor principal del artículo.Para comprender mejor cómo se distribuyen y cómo se relacionan entre sí, los científicos emprendieron un estudio genético de los murciélagos basado casi enteramente en especímenes de museo recogidos en diversas partes de África en los últimos decenios.La investigación genética señala por lo menos cuatro nuevas especies de murciélagos no descritas; estas no tienen todavía nombres oficiales, "pero nos dan una idea de cuánto nos queda por aprender sobre los murciélagos de África". Patterson señaló que este descubrimiento cobra especial importancia en la era del covid-19.Aunque estas nuevas especies no desempeñan un papel en lade, lo participantes en la investigación afirman que "su familia hermana de murciélagos de herradura sí lo hizo: estos últimos transmitieron el nuevoa otros mamíferos que luego propagaron la enfermedad a los humanos".Aunque los murciélagos normalmente no tienen mucho contacto con los humanos, cuanto más se destruya su hábitat y las personas se expongan a ellos a través de la caza y el consumo de la carne, más probable es que estos propaguen los virus a las personas.Otro dato: los murciélagos de hocico de hoja son portadores de, aunque no de la cepa que afecta ahora a los humanos.Información por Milenio