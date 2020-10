Descubren neuronas conservadas en cadáver de Pompeya

Escuchar Nota

"El descubrimiento de tejido cerebral en restos humanos antiguos es un evento inusual, pero lo que es extremadamente raro es la preservación integral de las estructuras neuronales de un sistema nervioso central desde hace 2000 años, en nuestro caso con una resolución sin precedentes", explica en una nota el antropólogo forense Pier Paolo Petrone, que ha dirigido el proyecto.



"Un aspecto importante podría referirse a la expresión de genes que codifican proteínas aisladas de tejido cerebral humano vitrificado", explica Giuseppe Castaldo , Investigador Principal de CEINGE y Catedrático de Ciencias Técnicas de Medicina de Laboratorio en Federico II.



. sepultó las ciudades de Herculano y Pompeya.El estudio realizado porfue publicado enLa erupción, que provocó la devastación de la zona del Vesubio y la muerte de miles de habitantes, ha permitido la conservación de restos biológicos, incluidos los humanos.lo que da "claras indicaciones del rápido enfriamiento de la ceniza volcánica caliente que golpeó la ciudad en las primeras etapas de la erupción", explican.Los resultados de nuestro estudio muestran que el proceso de vitrificación único inducido por la erupción "congeló las estructuras celulares del sistema nervioso central de esta víctima, conservándolas intactas hasta el día de hoy", agrega Petrone.El estudio también analizó los datos de algunas proteínas ya identificadas por los investigadores en un trabajo publicado el pasado mes de enero por el New England Journal of Medicine.La investigación de los restos de las víctimas de la erupción no se detiene ahí, ya que desde el Parque Arqueológico, explican queLa investigación en curso va en la dirección de una reconstrucción hacia atrás de las distintas fases de la erupción, evaluando los tiempos de exposición a altas temperaturas y el enfriamiento de los flujos, que son importantes no solo para la arqueología y bioantropología, sino también para la riesgo volcánico, aseguran.