Descubren nueva especie de ballena en aguas mexicanas

"Los expertos en ballenas picudas, que son figuras destacadas en su campo, están 'muy seguros' de que la evidencia fotográfica y acústica revela la presencia de una especie de ballena completamente nueva. El muestreo genético ambiental, realizado en el momento del avistamiento, se encuentra en análisis y se espera que demuestre definitivamente la existencia de esta nueva especie", informó la organización conservacionista.

“Simplemente siento escalofríos que recorren mi columna vertebral cuando creo que podríamos haber logrado lo que la mayoría de la gente diría que es realmente imposible: encontrar un gran mamífero que existe en esta tierra y que es totalmente desconocido para la ciencia", señaló el doctor Jay Barlow.

Expertos de lay del Centro de Información Naval de Estados Unidos descubrieron lo que parece ser unamuy cerca de la Isla San Benito, en el Pacífico Mexicano, a 95 kilómetros al oeste de la Península Baja California.La mañana del 17 de noviembre, los investigadores a bordo del barco Martin Sheen de la organizaciónobservaronLa expedición estuvo encabezada por los reconocidos científicos: Gustavo Cárdenas Hinojosa del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la Conanp y por Jay Barlow y Elizabeth Henderson, encargados del Programa de Reconocimiento Acústico de Ballenas de U.S. Navy’s Naval Information Warfare Center Pacific (NIWC PAC).Ante el avistamiento, los especialistas y el equipo de Sea Shepherd lograron capturar en fotografías y video a las ballenas picudas y desplegaron un micrófono submarino para registrar sus señales acústicas."Vimos algo nuevo. Algo que no se esperaba en esta área, algo que no coincide, ni visual ni acústicamente, con todo lo que se sabe que existe.El cetáceo documentado en esta expedición es una ballena picuda, peroEl análisis inicial indica que las características físicas de las ballenas avistadas no coinciden con las de Perrin ni con ninguna otra especie conocida de zifios. Los investigadores creen que las ballenas observadas en esta expedición son de una especie nueva.Los zifios son una familia de cetáceos odontocetos que se caracterizan por su hocico pronunciado, hasta ahora se han descrito 21 especies, aunque el escaso acervo de conocimientos sobre este grupo de cetáceos permite suponer que existe una mayor diversidad.