Descubren que Covid-19 puede sobrevivir hasta 25 días en el agua

Ciudad de México.- Un estudio apunta a que el virus responsable de la COVID-19 podría sobrevivir varios días en las aguas residuales.



La investigación publicada en el portal medRxiv, y que aún no ha sido evaluada por otros especialistas, apunta a que el virus SARS-CoV-2 puede sobrevivir en el agua por hasta 25 días.



Los investigadores estudiaron el riesgo de infección del virus causante de la COVID-19 en el agua negra de 39 países. Además, expresaron su preocupación, ya que otros cuerpos de agua, como los ríos, pueden ser contaminados con estos residuos.



La investigación apunta que en los países con altos casos de contagios, las aguas con residuos fecales pueden tener dosis superiores a las 100 copias del patógeno en 100 mililitros de agua. Una persona que ingiera agua contaminada podría recibir más de 468 copias de la nueva cepa de coronavirus, e incrementar así su probabilidad de contagio.



Cabe resaltar que esta investigación falta por ser revisada por otras especialistas y se trata de una versión previa, cuyos hallazgos aún no son certificados ni aceptados por la comunidad científica.



¿Qué dice la OMS?



En su página de internet sobre el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatiza que hasta el momento no tiene pruebas de que el SARS-CoV-2 permanezca en el agua, incluso en las aguas residuales.



El organismo agrega que tampoco ha tenido notificaciones sobre algún caso de transmisión por vía fecal-oral del patógeno. Sin embargo, sigue estudiando algunas investigaciones en curso sobre las formas de propagación del virus.



Con información de RT.