Descubren que ‘The Mandalorian’ está disponible en un sitio para adultos

Los admiradores de la saga Star Wars han quedado sumamente sorprendidos al descubrir que ‘The Mandalorian’ se encuentra disponible nada más y nada menos que en, el servidor de contenido para adultos.se dio a la tarea de descargar los capítulos que Disney+ ha sacado dehasta el momento.Posteriormente, los ha subido subtitulados al popular servicio de streaming conocido por compartir contenido erótico para adultos., los fanáticos están felices de no tener que esperar a la llegada a México de Disney+ en 2020.se establece después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. Cuenta específicamente las aventuras de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República.‘The Mandalorian’ está protagonizada por Pedro Pascal (Kingsman: The Golden Circle, Triple Frontier y Game of Thrones) y estará temporalmente ubicada cinco años después de The Return of the Jedi.El resto del elenco estará conformado por Gina Carano (Fast & Furious 6), Carl Weathers (Rocky), Emily Swallow (The Mentalist), Omid Abtahi (Mockingjay Pt. 2), Nick Nolte (Affliction) y Giancarlo Esposito (Breaking Bad).Con información de Código Espagueti