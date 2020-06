Descubren ‘réplica’ del sistema Sol- Tierra que podría albergar vida extraterrestre

Escuchar Nota

Los decubriemientos astronómicos no paran tampoco en tiempos de coronavirus, y es que ahora, los científicos del Instituto Max Planck, el Observatorio de Sonneberg, la Universidad de Gotinga, la Universidad de California en Santa Cruz y la NASA descubrieron un sistema de una estrella y un exoplaneta que tienen una relación parecida a la de la Tierra y el Sol, que por sus características podría albergar vida.KOI-456.04, que es un nuevo candidato a ser llamado planeta puesto que esta relación hace posible la existencia de vida dentro de él.En su nuevo artículo de investigación, el equipo de científicos informaron sobre el descubrimiento de un planeta candidato menos del doble del tamaño de la Tierra y con iluminación moderada de una estrella similar al sol.(300 grados menos que el Sol), y su luminosidad estelar muy parecida al Sol lo convierten en un retrato astrofísico de nuestra propia estrella madre.Sus temperaturas superficiales ciertamente los harían más calientes que un horno de cocción y todo menos hospitalario para la vida tal como la conocemos. Pero pequeñas variaciones en el período orbital del planeta Kepler-160c dieron a los científicos la firma de un tercer planeta que aún no se había confirmado.El equipo de científicos alemanes y estadounidenses regresó a los datos de archivo de Kepler de Kepler-160 para buscar planetas adicionales alrededor de esa estrella y verificar el origen planetario del perturbador de la órbita de Kepler-160c.Al buscar exoplanetas, los científicos generalmente buscan variaciones repetidas de brillo de las estrellas. Estas atenuaciones temporales, generalmente solo uno por ciento o menos del brillo estelar aparente, pueden ser causadas por planetas que transitan los discos de sus estrellas anfitrionas como se ve desde la Tierra. La idea clave del nuevo trabajo era utilizar un modelo físico detallado de la variación de brillo estelar en lugar de buscar un salto de paso para atenuar y luego volver al patrón de brillo normal en curvas de luz estelares. Esta aproximación solía ser la técnica de búsqueda estándar durante casi dos décadas."Nuestra mejora es particularmente importante en la búsqueda de planetas pequeños del tamaño de la Tierra", explicó el doctor René Heller, cientìfico del Instituto Max Planck y autor principal del estudio. "La señal planetaria es tan débil que está casi completamente oculta en el ruido de los datos. Nuestra nueva máscara de búsqueda es un poco mejor para separar una verdadera señal exoplanetaria del ruido en los casos críticos ", agregó Heller.Nuestro análisis sugiere que Kepler-160 está en órbita no por dos sino por un total de cuatro planetas", resume Heller en el nuevo estudio. Uno de los dos planetas que encontraron Heller y sus colegas es Kepler-160d, el planeta previamente sospechoso responsable de la órbita distorsionada de Kepler-160c. Kepler-160d no muestra ningún tránsito en la curva de luz de la estrella, por lo que se ha confirmado indirectamente.Dada su estrella anfitriona similar al Sol, el período orbital muy similar a la Tierra da como resultado una insolación muy similar a la Tierra de la estrella, tanto en términos de la cantidad de luz recibida como en términos del color de la luz.La luz de Kepler-160 es luz visible muy parecida a la luz solar. A fin de cuentas, KOI-456.04 se encuentra en una región de la zona habitable estelar, el rango de distancia alrededor de una estrella que admite agua superficial líquida en un planeta similar a la Tierra