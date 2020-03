Descuentos de Pemex a gaseras LP deja pérdidas millonarias a la institución

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En diciembre pasado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) modificó el modelo de contrato para la venta de gas LP por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que ahora puede vender el combustible con grandes descuentos para los distribuidores, aun si esto le genera importantes pérdidas económicas.



El año pasado, funcionarios de la Secretaría de Energía (Sener) aseguraban que, al quitar la regulación a la empresa del Estado, se permitiría recuperar el mercado que perdió con la apertura de este sector, cosa que no ocurrió.



Algunos especialistas aseguraban que, derivado de las menores ventas que ya registra Pemex, buscaba vender el gas incluso a un precio menor, esto bajo el argumento de mantener a sus clientes y evitar la acumulación de inventarios que le generarían un daño operativo y económico. Sin embargo, estas medidas sólo están beneficiando a un grupo específico de distribuidores de gas LP, quienes se hacen de millonarias ganancias al no reflejar estos descuentos en los precios que otorgan a los clientes finales.



En diciembre la CRE aprobó la modificar la resolución RES/2829/2017 en la que se establecía que la Comisión sujetará las Ventas de Primera Mano (VPM) por parte de Pemex a terceros de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, a los principios de una regulación asimétrica con los que limitaba el poder dominante de la empresa.



Sin embargo, con el cambio, ya se le permite a la empresa dar descuentos a gaseras sin ser regulado o requerir de alguna autorización.



Cabe recordar que el pasado 30 de septiembre la CRE también suspendió el acuerdo A/046/2018, en los que se habían establecido criterios con los que se definían los descuentos sobre precios máximos de venta del gas LP.



En el último año, los ingresos de Pemex por la venta de gas LP en el mercado interno se redujeron 37.6 por ciento, lo que significa que dejó de percibir más de 19 mil 663 millones de pesos. Esta situación no sólo tiene que ver sus menores ventas, sino también por los descuentos millonarios que otorga a algunas empresas distribuidoras del combustible.