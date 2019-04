Desde Chile llegan migrantes haitianos a Chiapas

Personas de Haití que se encuentran afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, aseguran que han viajado desde Chile para buscar oportunidades de empleo en México, pero al no contar con papeles, obtener un trabajo ha sido imposible.Después de algunos desmanes protagonizados por migrantes en este espacio, las autoridades migratorias decidieron cerrar la estación 60 días, y no les han dado respuesta sobre la posibilidad de otorgarles permisos que les permitan transitar legalmente por México y conseguir un empleo.Sentado en la barda del recinto del Instituto Nacional de Migración (INM), Domic, un migrante haitiano que lleva 22 días en este lugar, indicó que para llegar a México viajó durante dos meses desde Chile con el objetivo de asentarse en tierra mexicana para trabajar y estar cerca de su país.“Para llegar aquí de Chile donde estuve dos años, me fui a Ecuador, luego a Colombia y a Panamá, y ahí dure ocho días caminando por la selva”, señaló con un castellano un tanto atropellado.Rodeado de niños y niñas que juegan, ríen y cantan, ajenos a su contexto, Dominic comentó que en el país sudamericano trabajó durante dos años como cocinero, tiempo en el que no pasó un día, sin extrañar a su familia que se encontraba en Haití.“Por eso muchos haitianos se regresan de Chile, además, porque es un país muy frío que no paga bien en los trabajos y también su gente es muy racista con nosotros, nos faltan mucho al respeto”, agregó.Dominic, al igual que muchos migrantes haitianos en las afueras del recinto migratorio, llegaron a México con su familia, y se han sostenido económicamente con lo poco que les queda después del largo viaje y con el esporádico dinero que les envían sus familiares en Haití.Cuidando a lo lejos a su hijo pequeño que juega a ser reportero con la cámara de un periodista que se encuentra en la explanada de las oficinas del INM, Germanie, una mujer alta, fuerte y valiente, expuso que para llegar a México desde Chile, ella y su esposo desembolsaron alrededor de cuatro mil 500 dólares (84 mil 404.70 pesos, al tipo de cambio de hoy).“Viajamos durante dos meses y medio para llegar aquí, porque queremos tener una vida mejor y conseguir un trabajo”, mencionó.A las afueras del instituto de migración, permanecen más de 200 personas entre haitianos, cubanos y personas de diferentes nacionalidades de África y Asia, quienes están a la espera de obtener una visa humanitaria que les permita desplazarse libremente por el país.