‘Desde chiquita siempre he querido ser bombera y paramédica’: Anahí Garza

“Me interesa porque me gusta mucho ayudar a las personas, tratar de salvar vidas, creo que es una profesión muy noble y su principal meta es ayudar. No cualquiera puede ser bombero, se ocupa un gran corazón para poder serlo”.



“Es una gran satisfacción ayudar a la gente, muchas veces nos olvidamos incluso de la familia, arriesgamos todo lo que tenemos. Cuando ayudamos a alguien no buscamos una satisfacción económica, nada de eso, lo trae uno en el corazón. Es un trabajo muy duro, pero cuando nos gusta el trabajo dejamos de pensar que es un trabajo: para nosotros el dar todo por nada es lo más importante”

“Es una profesión de muy alto riesgo, pero como dicen no sufrimos los bomberos, los que sufren más cuando salimos a una emergencia, son nuestros familiares que nos esperan en casa. Siempre estamos dispuestos a dar el todo por el nada: parte de lo que nos inculcan a nosotros es ese servicio a las personas. Antes de apagar un fuego, tienes que encender un fuego en ti, que es el amor hacia las personas, y eso es lo que nos mantiene vivos”.

Tampoco le importa soportar vestir un equipo de trabajo que pesa alrededor de 25 kilogramos como voluntaria en Bomberos de Ramos Arizpe. Es un sacrificio noble que permite rescatar a personas atrapadas y ayudar a personas accidentadas.“Desde chiquita siempre he querido ser bombera y paramédica”. Reconoce que es una profesión que conlleva riesgo constante, aún así asume ese riesgo.En estos momentos cursa el quinto año de Medicina en la Universidad del Valle de México en Monterrey, profesión que combinará con ser bombera y paramédica.Su familia la alienta a seguir adelante, están orgullosas de ella y le piden que luche por sus anhelos y si es lo que verdaderamente le gusta, que lo siga haciendo. “Me dicen que siga mis sueños, más que nada que sea feliz en lo que hago”.“Es muy gratificante ver cómo puedes ayudar a la gente… he estado en incendios, en accidentes con personas atrapadas en vehículos, en accidentes viales, con personas enfermas en su propia casa. He estado en todo tipo de situaciones”, señala Anahí..Jorán Cancino Velázquez, teniente de Bomberos.Gabriel Guajardo, bombero.