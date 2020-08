Desde expulsión hasta acciones legales contra quien tosa en un partido de futbol

Escuchar Nota

Londres.- La Asociación de Futbol de Inglaterra (FA) implementará con carácter de inmediato sanciones severas para aquellos jugadores que tosan deliberadamente frente a un rival o árbitro, toda vez que tal acción podría transmitir el nuevo coronavirus.



De acuerdo con un documento de la FA, que fue filtrado por varios medios ingleses, los futbolistas que tosan deliberadamente contra rivales y/o árbitros podrán ser amonestados y hasta expulsados.



Incluso, si las autoridades británicas consideran que la acción lo amerita, podrían existir consecuencias legales contra quienes no acaten las nuevas reglas. Y es que está en juego la salud no sólo de los jugadores, sino de empleados del club y familias.



La intención de esta regla es que los futbolistas no sólo se protejan del Covid-19 a sí mismos o a sus compañeros, sino que también muestren empatía con los rivales.



Aunada a dicha medida, se seguirá implementando un estricto protocolo sanitario durante la siguiente temporada de Premier League y demás competencias regidas por la FA. Dicho mecanismo incluye que todos los futbolistas (salvo los titulares), cuerpo técnico y staff de los clubes utilicen cubrebocas a la hora de los partidos.



La pandemia de coronavirus ha afectado seriamente a Inglaterra, ya que al día de hoy contabiliza más de 250 mil casos acumulados y 41 mil 082 muertes. De ahí la importancia de continuar con las medidas que permitan erradicar los contagios.







Con información de SDP Noticias