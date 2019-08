Desde la cárcel, Duarte lamenta ataque a bar en Veracruz

Es tiempo de dejar a un lado los pleitos políticos sin importar las consecuencias que hayan tenido, mi solidaridad con #Coatzacoalcos principalmente con los familiares de las víctimas. #MeDuelesCoatza — Javier Duarte (@Javier_Duarte) 28 de agosto de 2019

Tras la masacre ocurrida anoche en elen Coatzacoalcos, que dejó 26 muertos y 11 lesionados, el ex gobernador de Veracruz,lamentó los hechos y se solidarizó con los familiares de las víctimas.A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador pidió “dejar a un lado los pleitos políticos sin importar las consecuencias que hayan tenido”.Javier Duarte permanece en el reclusorio Norte de la Ciudad de México desde julio de 2017, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero durante su administración.En, el ex gobernador señaló que su abogado es quien realiza sus publicaciones en redes sociales.