Desde Salinas: 1993, empresa es dueña del agua en Quintana Roo

Escuchar Nota

de por medio para determinar la mejor opción y por solola empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancúnsubsidiaria de la constructora, tiene un título de concesión integral hasta elde agua potable, drenaje y saneamiento en el norte de Quintana Roo en los municipios turísticos de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Puerto Morelos desde 1993 y de Solidaridad (Playa del Carmen) desde 2015.Autoridades locales han interpuesto un recurso jurídico ante elel cual va en periodo de desahogo de pruebas periciales, y organizaron una consulta ciudadana que se celebrará elde esta privatización en tiempos del salinismo.La Oficina de Defensa del Consumidor de la Zona Caribe Mexicanode esta empresa del 1 de enero de 2019 al 20 de enero del 2021 (107 en el 2019; 92 en el 2020 y 11 en lo que va del año). El motivo principal de las quejas ingresadasseguido de la negativa a la entrega del servicio, es decir, los consumidorey contar con él de forma limitada, informó a este diario la Procuraduría Federal del ConsumidorDe los 210 procedimientos iniciados,e y en espera de ser conciliados a favor del consumidor, por lo que el monto de la multa puede ascender hasta los. Gastón Borda, gerente comercial y de comunicación de Aguakan, expuso que el promedio de quejas mensual es de 8.7 por mes, lo quedel total de sus 428 mil clientes y explicó que en ocasiones no se percatan de fugas en tinaco, cisterna o baños, lo cual aumenta sus tarifas.Tanto la denuncia como la consulta ciudadana las atribuyó a fines electorales y populistas de cara a las elecciones estatales de junio. “Para garantizar el abasto a la población y mantener un servicio integral, se requiere inversión permanente. Depúblico-privada como se tiene en cuatro municipios, lo más probable es que elimpactando en los bolsillos de la población”, dijo Borda.Aguakan se formó en julio de 1990 y opera en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde diciembre de 2014. Ante sus inversionistas, la empresa propiedad de Jorge Eduardo Ballesteros Franco justifica que desde la década de los noventa la “escasez” de presupuesto público para invertir en sistemas de agua dieron lugar a nuevos esquemas para “resolver el grave rezago”, sobre todo en los centros turísticos de la entidad.(1988-1994), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) estatal y la empresa realizaronen infraestructura y el 20 de octubre de 1993 se otorgó laen el 2014 durante el Gobierno estatal de Roberto Borge Angulo, detenido por desvío de recursos públicos.En mayo de 2014, durante el Gobierno detambién se privatizaron los servicios de agua y de drenaje a la empresa Concesiones Integrales “Agua de Puebla”, la cual reconoció 46 mil cortes en el municipio de PueblaAunque la Asamblea Social del Agua (ASA), un colectivo local de abogados, calcula que son 100 mil al año en promedio, ya que los incrementos de tarifasen el último lustro.El Procurador Ricardo Sheffield aseguró en abril de 2019 queinterpuestas por los quintanarroenses por cobros indebidos, ya que le da por “facturar aire”. Desde una rueda de prensa en la entidad expuso que “primero iremos por la vía del diálogo y si no, nos vamos por los tribunales” puesto que el problema con la compañía radicapara la prestación de los servicios, irregularidad en la que coincide la Alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete.presentó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo un recurso para anular la concesión por incumplir la Ley, el cual continúa en proceso.“Yo hice el pago en una tienda del super y me dieron mi recibo y todo, cosa que no se me reflejó en la compañía de Aguakan”, le dijo Jesús, residente de Cancún, a la Senadora Marybel Villegas Canché,para llamar a una consulta ciudadanadonde opera la empresa.vienen y me cortan el agua. Abro mi llave a las siete de la mañana y puro aire, pero te está marque y marque”.La Alcaldesa de Solidaridad Laura Beristain aseguró qupor brindar el “deficiente” servicio de agua potable a los ciudadanos y afecta el ecosistema a través de la, debido “a las precarias condiciones en las que trabajan las plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio, así comoNo obstante, el gerente comercial y de comunicación de Aguakan argumentó que la“En cada proceso electoral surgen discursos y voces que distorsionan la información. Señalan la dureza del agua o hablan de mala calidad, cuando por las propias características del suelo de la Península es natural quea los de otros estados”, planteó.De acuerdo con el periodista local Pedro Canché –encarcelado deen las instalaciones de la Comisión de Agua de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto–, el dueño de Aguakan Jorge Ballesteros Franco tiene”, pero sus finanzas personales nunca menguan. Incluso forma parte del Consejo de Kimberly Clark, del magnate Claudio X. González.El Gobierno federal, desde la época de Carlos Salinas,y además de la concesión del agua en el norte de Quintana Roo le otorgó la construcción de la Autopista del Sol e infraestructura enpor el huracán “Manuel”. Y en el sexenio de Ernesto Zedillo, en plena crisis de 1994-95, la familiapor las operaciones del Fobaproa a través de su Grupo Mexicano de Desarrollo, ha documentado Caché.la Comisión de Valorey a otras 15 personas por un “amplio y altamente lucrativo” abuso de información privilegiada, con lo que obtuvieron gananciasJorge Eduardo Ballesteros Franco y otros, incluido su fallecido hermano José Luis, compraron miles de acciones –usando fideicomisos– de Nalco Chemical Company, antes del anuncio público del 28 de junio de 1999 de que la empresa sería comprada por la firma francesa Suez-Lyonnaise des Eaux.