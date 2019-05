Desdeñan plazas del IMSS por violencia

Arturo Olivares Cerda, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), reveló que médicos especialistas rechazaron plazas que el IMSS ofreció en Tamaulipas y Chihuahua por la inseguridad que se registra en esas entidades.Según datos del sindicato, en Tamaulipas se contrataron 158 médicos, pero quedaron 77 vacantes, mientras que en Chihuahua aceptaron una plaza 185 y siguen disponibles 136 lugares. Durante la primera semana de marzo, el IMSS contrató 5 mil 80 médicos especialistas para laborar en las unidades de alta especialidad que el instituto tiene en el país.La Ciudad de México fue la entidad donde más nuevos doctores se contrataron, con 957; le sigue el Edomex, con 561; Jalisco, con 365; Nuevo León, con 258, y Veracruz, con 247. Pese a que estos médicos laborarán en régimen ordinario y no en hospitales rurales, algunos no aceptaron trabajar en los estados mencionados ni siquiera por los 28 mil pesos de sueldo más prestaciones.“La ventaja que tenemos es que están un poquito más cerca del centro del país. También tenemos (ahí) algunos hospitales sin el número suficiente de médicos, pero es muy mínimo, no nos ha impactado todavía mucho como en Tamaulipas y Chihuahua”, concluyó.